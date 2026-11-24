Compartir Sigue a GOAL en Google

Florian Wirtz ha revelado que Jurgen Klopp le aconseja con frecuencia sobre cómo triunfar en el Liverpool. El mediapunta alemán, que asegura atravesar su mejor momento desde que llegó a Anfield, explicó que su compatriota «disfrutó mucho de su etapa aquí» y le transmite lo que aprendió. El Liverpool se prepara para enfrentarse al Club Brujas este miércoles por la noche en la Champions League.

Anuncios

Klopp comparte lo que aprendió en el Liverpool

Wirtz ha hablado de sus conversaciones con Klopp y ha revelado que el exentrenador del Liverpool le ayuda a dejar huella en Anfield. En la rueda de prensa previa al partido que el Liverpool disputará en Bélgica, según informó el Liverpool Echo, explicó que los dos «siempre hablamos del Liverpool».

«Siempre me dice que disfrutó mucho de su etapa aquí, que la gente de aquí le quiere, e intenta darme consejos para triunfar aquí, porque él demostró cómo hacerlo», dijo Wirtz. «Es muy bueno que conozca tan bien este club».

«Pequeñas cosas, cosas más personales»

Wirtz explicó que los consejos de Klopp, que permaneció en el Liverpool más tiempo que en cualquier otro club de su carrera como entrenador, son personales y no tácticos. «Puede darme buenos consejos. Siempre son pequeñas cosas. Cosas más personales», señaló.

«Pero habla bien del club, de la región de aquí y de la gente, y ayuda escuchar a alguien que lo ha vivido durante mucho tiempo. Es un buen tema del que hablar». Klopp pasó casi nueve años en Anfield y ganó la Premier League y la Champions League.

Anuncios Anuncios

Su mejor momento desde que llegó a Anfield

Wirtz atraviesa ahora un gran momento tras una primera temporada difícil y destacó en la goleada por 4-0 del domingo ante el Manchester United. «Probablemente diría que estoy en mi mejor momento desde que llegué al Liverpool», afirmó. Lo atribuyó a una mejora en el aspecto físico y a un mayor conocimiento del fútbol inglés.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

También elogió a Andoni Iraola: «Me está llevando de nuevo a un punto en el que quizá estaba hace dos años, cuando jugaba realmente bien al fútbol». Iraola, que le elogió tras la victoria ante el United , dijo que Wirtz «entiende muy bien el juego».

El Club Brujas, antes del derbi de Merseyside

El Liverpool visita el miércoles al Club Brujas, con el que está empatado a nueve puntos, antes del derbi de Merseyside del domingo en casa del Everton.

Anuncios

«No podemos cometer el error de subestimarlos», advirtió Wirtz. «Son un buen equipo, tienen buenos jugadores y extremos rápidos, así que siempre pueden ser peligrosos».