¿Puede alguien detener al Barcelona? Simeone prepara la respuesta en el Metropolitano

Cuando el ataque más potente de España se enfrenta a la mejor defensa del país, el resultado no puede ser otro que un duelo de altos vuelos. Así se presenta la esperada cumbre en el estadio Riyadh Air Metropolitano el próximo domingo, donde el Barcelona visita como invitado de peso al Atlético de Madrid en un partido que podría redibujar el mapa del liderato de LaLiga.

El encuentro no tiene únicamente el sello de los tres puntos, sino que es un choque directo entre dos filosofías opuestas: un equipo que solo entiende el ataque y otro que ha construido su gloria sobre la solidez defensiva.

Un ataque arrollador: 46 goles en 11 partidos

El Barcelona afronta el duelo con el ataque más potente de LaLiga sin discusión; los blaugranas han marcado 46 goles en apenas 11 partidos, con un promedio asombroso de 4,18 goles por encuentro, superando por una diferencia total de 24 goles al Atlético de Madrid.

Lo llamativo es que la fuerza del Barcelona no depende de un solo jugador, sino de un sistema ofensivo integral, según Mundo Deportivo; hasta 13 jugadores diferentes se han turnado para marcar goles en la Liga, una clara muestra de la variedad de soluciones ofensivas con las que cuenta el entrenador Hansi Flick.

Próximos partidos ATM Primera División 15:00 BAR

Raphinha encabeza la lista de goleadores del equipo con 15 goles, seguido de la joven promesa Lamine Yamal con diez goles, luego Fermín López con cinco goles, Gabriel Jesus con tres goles, y tanto Gordon como Adeyemi han marcado dos goles, mientras que Olmo, Eric, Cancelo, Koundé, Pedri, Rodri y Xavi Espart han contribuido con un gol cada uno.

En cambio, el Barcelona ha recibido 12 goles, es decir, cuatro más que su rival, algo que podría dar al Atlético alguna esperanza de aprovechar cualquier fisura defensiva.

El muro de Simeone: solo 8 goles

En la otra orilla se sitúa el Atlético de Madrid dirigido por Diego Simeone, que ha hecho de la solidez defensiva una seña de identidad de su equipo; en 11 partidos, la portería de los rojiblancos solo ha recibido 8 goles, y el equipo ha mantenido su portería a cero en 6 partidos.

Entre las estadísticas llamativas, el Athletic de Bilbao fue el único equipo que logró marcar tres goles en la portería del Atlético en un solo partido, siendo esta la mayor cifra encajada por el equipo de Simeone esta temporada.

Pero el Atlético llega a la cumbre tras una abultada derrota por 0-2 ante el Bayern de Múnich en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, una derrota que podría sembrar algunas dudas, pero que al mismo tiempo otorga al equipo un estímulo adicional para responder ante el Barcelona, recuperar la confianza y confirmar su fortaleza defensiva frente al ataque más potente del país.

La alineación prevista: una batalla táctica

En un intento por frenar la máquina de goles del Barcelona, Simeone prepara una línea defensiva compuesta por Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, con el gigantesco guardameta Jan Oblak bajo los palos.

En el apartado ofensivo, se espera que Flick alinee un tridente de fuego formado por Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha, mientras que Fermín López jugará por detrás de ellos, enlazando las líneas de medio campo y ataque.