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PSV vs. Club Brujas, hoy en directo: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

PSV Eindhoven vs Brujas
PSV Eindhoven
Brujas
Liga de Campeones

En la Champions League, el PSV se enfrenta al Club Brujas. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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UruguayDisney+
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PSV vs. Club Brujas: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Philips Stadion

El partido entre PSV y Club Brujas comienza el 04/11/2026 a las 21:00.

PSV vs. Club Brujas en directo hoy: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

El partido podrá verse en directo por DAZN. A continuación encontraréis la opción para iniciar la retransmisión en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con PSV y Club Brujas?

PSV llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su actuación más reciente fue un 7-0 ante el Willem II Tilburg en la Eredivisie, una contundente respuesta tras la derrota por 1-2 contra el ADO Den Haag. En la Champions League, PSV ganó a domicilio en Oporto por 1-0, pero perdió contra el RB Leipzig y el Inter de Milán por 0-1 y 1-0, respectivamente.

El Club Brujas atraviesa un gran momento y ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente, el equipo se impuso por 2-4 al SV Zulte Waregem en la liga belga. En la Champions League, el Brujas venció al Lens por 3-0 y al Inter de Milán a domicilio por 3-4: una notable racha de cinco victorias sin derrotas.

PSV

PSV - Formulario

RBL
L1-0
HAA
L2-1
POR
W0-1
FEY
D1-1
WII
W7-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CLB

CLB - Formulario

INT
W3-4
LOK
W1-0
RCL
W3-0
STT
W3-2
ZUL
W2-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

PSV vs. Club Brujas: alineaciones

PSV Eindhoven contra Brujas alineaciones

4-3-3
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Formación
Brujas crest
Brujas
CLB
4-1-4-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoMauro JuniorMauro JuniorI. PerisicI. PerisicS. MijnansS. MijnansG. TilG. TilR. van BommelR. van BommelY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeH. VetlesenH. VetlesenF. PottsF. PottsJ. VirgiliJ. VirgiliC. ForbsC. ForbsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Brujas crest
Brujas
CLB
4-3-3
PSV Eindhoven

Once inicial

Brujas

Suplentes

Manager

  • P. Bosz
  • I. Leko
PSV Eindhoven

Lesiones y suspensiones

Brujas

PSV vs. Club Brujas: estado de forma

PSV

PSV - Formulario

RBL
L1-0
HAA
L2-1
POR
W0-1
FEY
D1-1
WII
W7-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CLB

CLB - Formulario

INT
W3-4
LOK
W1-0
RCL
W3-0
STT
W3-2
ZUL
W2-4
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

PSV vs. Club Brujas: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

PSV EindhovenEmpateBrujas
1
1
1
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
1
Brujas badge
Brujas
CLB
2
F
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
2
Brujas badge
Brujas
CLB
1
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron3/3

PSV vs. Club Brujas: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
W
W
W
W
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
W
D
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
431074+310
D
W
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
7
ComoComoCOM
4301115+69
W
W
L
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
L
W
W
W
9
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
D
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
421196+37
D
W
W
L
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
D
W
L
W
15
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
16
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
420246-26
W
L
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
41212205
D
W
L
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
W
D
L
D
22
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
24
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
26
RB LeipzigRB LeipzigRBL
411238-54
D
L
W
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
410358-33
L
W
L
L
28
FC OportoFC OportoPOR
410336-33
W
L
L
L
29
LensLensRCL
410338-53
L
L
L
W
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
31
AEK AtenasAEK AtenasAEK
4103511-63
L
L
L
W
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
L
D
L
L
34
VikingVikingVIK
4013510-51
L
L
D
L
35
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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