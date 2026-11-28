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PSV tiene en el punto de mira una alternativa a Kevin De Bruyne. El club de Eindhoven piensa en Ardon Jashari, del AC Milan, según informa la edición suiza de Sky Sports.

PSV quiere incorporar a un nuevo centrocampista en enero y lleva tiempo intentando fichar a De Bruyne. Ya ha llegado a un acuerdo con el belga para un contrato de dos años.

Sin embargo, De Bruyne todavía no ha alcanzado un acuerdo con su club, el Nápoles. PSV ha ofrecido dos millones de euros, pero el Nápoles pide una cifra más cercana a los siete millones.

No está claro si la operación saldrá adelante, por lo que PSV ha buscado alternativas. Una de ellas es Jashari.

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PSV quiere incorporar al centrocampista suizo del AC Milan mediante una cesión con opción de compra. Por su parte, el club italiano no ve con malos ojos su salida.

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Según Sky Sports, el líder de la Eredivisie ya se ha puesto en contacto con el entorno de Jashari y el propio jugador está, en cualquier caso, abierto a un traspaso, aunque sea temporal, a Eindhoven.

El internacional suizo, que ha disputado 16 partidos con su selección, llegó procedente del Club Brujas en el verano de 2025 por 36 millones de euros, pero todavía no ha terminado de destacar en Milán.

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En 32 partidos con el gigante venido a menos, solo ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. Ese tanto, de hecho, lo anotó el pasado fin de semana ante el Frosinone, en una victoria por 5-1.

Con 22 años, Jashari ya ha jugado 16 partidos con Suiza y en el Club Brujas estaba considerado uno de los mayores talentos de Europa.