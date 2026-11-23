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El Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich se preparan para disputar el fichaje de Donyell Malen, la sensación de la Roma, en el mercado de enero. El delantero neerlandés atraviesa un momento espectacular en la Serie A y ha despertado el interés de dos gigantes europeos que buscan refuerzos tras sufrir importantes bajas por lesión.

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PSG y Bayern ponen la mira en Malen

El PSG y el Bayern se preparan para poner a prueba a la Roma en el mercado de enero. Ambos clubes han señalado a Malen como objetivo prioritario para reforzar su ataque este invierno. El delantero de 27 años ha sido una de las revelaciones de la Serie A esta temporada. Según Calcio Mercato, su extraordinario rendimiento ha despertado un gran interés entre los gigantes europeos.

Ambos clubes necesitan con urgencia refuerzos en ataque tras sufrir graves bajas por lesión. Esto prepara el terreno para una gran pugna por su fichaje en el próximo mercado.

Las lesiones impulsan la búsqueda de refuerzos

El repentino interés por Malen está directamente relacionado con las importantes bajas por lesión en París y Múnich. El club parisino ha perdido recientemente tanto a Khvicha Kvaratskhelia como a Desire Doue por lesiones importantes que los mantendrán de baja durante largo tiempo. El Bayern afronta una situación igual de complicada. El club alemán no podrá contar durante varios meses con Harry Kane, vigente ganador del Balón de Oro, debido a una grave lesión de tobillo.

Estas ausencias garantizan a Malen minutos desde el primer momento en cualquiera de los dos clubes. Un traspaso a mitad de temporada podría ofrecer al internacional neerlandés el contrato más lucrativo de su carrera.

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El delantero más goleador de Europa

Malen atraviesa en la capital italiana el mejor momento de su carrera profesional. El exatacante del Borussia Dortmund ha marcado la increíble cifra de 16 goles en solo 15 partidos esta temporada. Estos registros lo convierten en el máximo goleador de la Serie A. Después de marcar cuatro goles recientemente contra el Parma, las estadísticas muestran que ahora genera más ocasiones que Kane antes de su lesión.

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Su espectacular rendimiento ha duplicado su valor de mercado, que ronda ya los 50 millones de euros. El delantero, que pasó por las canteras del Ajax y del Arsenal, está por fin mostrando todo su enorme potencial.

La Roma se prepara para rechazar ofertas

La Roma ha adoptado una postura firme de cara al mercado de enero. El club italiano insiste en que vender a su delantero estrella a mitad de temporada está totalmente descartado.

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Con Malen bajo contrato hasta 2030, la Roma no tiene ninguna necesidad económica inmediata de vender. Actualmente pelea por el título de la Serie A y se niega a debilitar su plantilla. Sin embargo, esta firme postura se pondrá a prueba si llega una oferta oficial superior a los 50 millones de euros. El PSG podrá observar más de cerca a su principal objetivo cuando se enfrente a la Roma esta semana en la Champions League.