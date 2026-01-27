PSG vs Newcastle, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSG y Newcastle se enfrentan este miércoles 28 de enero, a las 21:00 hrs (tiempo de España) en el Parc des Princes de Francia, por la octava jornada de la UEFA Champions League 2025/2026.

El PSG entra en el partido buscando su clasificación directa para los octavos de final de la Champions League. Para ello, el equipo francés, que ocupa el sexto lugar con 13 puntos, necesita superar la derrota de la última jornada, contra el Sporting, por 2 a 1. El actual campeón busca mejorar su rendimiento en la competición y contará con el apoyo de la afición para ello.

Por su parte, el Newcastle llega en la misma situación que el PSG: con 13 puntos y buscando su pase directo a los octavos de final. Los ingleses llegan con moral en la competición, tras vencer al PSV, con tranquilidad, por 3 a 0. Pero en la Premier League, el equipo viene de una derrota y busca superar las dificultades para avanzar en la Champions.

El juego promete ser equilibrado. A pesar del favoritismo del PSG, el Newcastle llega en la misma situación y queriendo endurecer el partido.

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Lucas Hernández; Mayulu, Vitinha y Mbaye; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Newcastle: Pope; Trippier, Burn, Botman y Hall; Miley, Tonali, Ramsey, Barnes y Gordon; Wissa. Técnico: Eddie Howe.

Bajas

PSG

Nuno Mendes, João Neves y Fabian Ruiz están lesionados.

Newcastle

Por problemas físicos, Fabian Schar y Bruno Guimarães están fuera, mientras que Joelinton es duda.

Cuándo es?

Fecha: miércoles 28 de enero del 2026

miércoles 28 de enero del 2026 Hora: 21:00 hrs (España)

21:00 hrs (España) Estadio: Parc des Princes de Paris, Francia.

