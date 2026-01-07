PSG vs. Marseille, Supercopa de Francia: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es un Clásico en los antípodas, literal y figurativamente. Este jueves por la noche (19:00, hora de España) en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait City, el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marseille se enfrentan por el Trophée des Champions 2026. Esta 30ª edición, deslocalizada por una buena causa financiera (3,5 millones de euros para la LFP), cristaliza las tensiones: boicoteada por los ultras de ambos bandos que han cancelado sus desplazamientos, y criticada abiertamente por Roberto De Zerbi ("Estoy en contra de esta idea"), opone la lógica económica con la pasión popular. Pero en el terreno de juego, el desafío sigue en pie: el PSG, con seis títulos en 2025, quiere consolidar su dominio, mientras que el OM, subcampeón revanchista, sueña con levantar su primer trofeo desde 2012.

El PSG: una voracidad sin límite a pesar de las ausencias

Por el lado parisino, el apetito viene comiendo. Después de un año 2025 histórico, los hombres de Luis Enrique, cuyo contrato ha sido blindado, quieren comenzar 2026 sobre las mismas bases. A pesar de las ausencias notables de Hakimi (Copa Africa de Naciones) y de Kang-in Lee, el PSG puede contar con un Ousmane Dembélé recuperado y un Désiré Doué en plena confianza para dinamitar la defensa marsellesa. "No es una revancha, sino una oportunidad", deslizó el técnico español, que ve en este partido la ocasión de confirmar la supremacía de su equipo, incluso a miles de kilómetros del Parque de los Príncipes.

El OM: el orgullo de De Zerbi y la amenaza Greenwood

Para el OM, este partido es una cuestión de honor y credibilidad. Derrotados recientemente por Nantes pero vencedores del PSG en el Vélodrome en septiembre, los Focenses saben que pueden rivalizar en un partido único. Roberto De Zerbi, a pesar de sus reticencias sobre el lugar, ha prometido un equipo "feroz". Por el lado focense, todas las esperanzas reposan en Mason Greenwood, máximo goleador del club y principal arma para doblegar al ogro parisino. Para el entrenador italiano, ganar este trofeo sería la mejor manera de validar su proyecto y devolver la sonrisa a unos seguidores frustrados por la distancia.

Koweït City, teatro de un espectáculo aséptico?

En un estadio de 60 000 asientos que sonará tal vez vacío sin los cantos de las gradas, este Clásico tendrá un sabor particular, el de un producto de exportación. Difundido en 154 países, debe servir de escaparate a la Ligue 1. Pero sin el alma de las tribunas, es en el campo donde deberá surgir la chispa. Entre un PSG en busca de una rutina victoriosa y un OM hambriento de reconocimiento, el espectáculo deportivo deberá compensar el silencio de los apasionados que se quedaron en el muelle.

Cómo ver PSG vs Marseille, Supercopa de Francia 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se puede seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming.

Supercopa - Supercopa Jaber Al-Ahmad International Stadium

El partido se disputa este jueves 8 de enero a las 19:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait City.

México: 12:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Información sobre el equipo del PSG

El Paris Saint-Germain aborda el primer choque del año con un equipo sólido, a pesar de algunas ausencias notables. El jueves por la noche, en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait City, Luis Enrique debería apoyarse en un once decididamente ofensivo para desafiar al Olympique de Marsella.

En ataque, se prevé que el trío Desiré Doué – Ousmane Dembélé – Bradley Barcola comience, con la misión de imponer un ritmo alto desde el principio. Detrás de ellos, un mediocampo equilibrado Vitinha – João Neves – Fabián Ruiz deberá asegurar el dominio técnico y la proyección. En defensa, la ausencia de Achraf Hakimi, retenido en la CAN con Marruecos, lleva a Luis Enrique a colocar de nuevo a Warren Zaïre-Emery en el puesto de lateral derecho, junto a Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes. En la portería, Lucas Chevalier lleva ventaja.

El grupo parisino sigue disminuido por las ausencias de Lee Kang-In y Quentin Ndjantou, así como por la lesión de Matveï Safonov, mientras que Hakimi e Ibrahim Mbaye están ausentes por la CAN. La buena noticia, sin embargo, es que Martin James regresa después de una enfermedad, ofreciendo una opción adicional al cuerpo técnico. París avanza concentrado, con el objetivo claro de abrir 2026 con un trofeo frente a su rival histórico.

Información sobre el equipo del OM

El Olympique de Marseille aborda el Trophée des Champions frente al Paris Saint-Germain con varias zonas de incertidumbre, especialmente en el medio y en ataque. Fiel a sus principios, Roberto De Zerbi debería optar por un esquema híbrido, capaz de evolucionar según las fases de posesión, con roles modulables para algunos perfiles como Timothy Weah.

El entrenador italiano debe sin embargo lidiar con un mediocampo muy debilitado. Arthur Vermeeren y Bilal Nadir están suspendidos, mientras que Darryl Bakola sigue muy incierto tras haber abandonado prematuramente el entrenamiento en Kuwait, afectado en la rodilla izquierda. En este contexto, Pierre-Emile Højbjerg y Geoffrey Kondogbia aparecen como titulares casi imprescindibles.

En defensa, persiste una duda entre Benjamin Pavard, con problemas a nivel físico, y Murillo para acompañar a Leonardo Balerdi y Facundo Medina. En el plano ofensivo, el suspense permanece en la punta: Pierre-Emerick Aubameyang parte con una ligera ventaja, pero Amine Gouiri sigue siendo una alternativa creíble.

A pesar de estas ausencias e incertidumbres, De Zerbi ha llevado un grupo comprometido y competitivo, con la clara ambición de desafiar la supremacía parisina y de iniciar la temporada con una señal fuerte.

La forma de los dos equipos

Historial de enfrentamientos