PSG vs. Lille, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El partido no tiene señal confirmada para España, de manera que recomendamos NordVPN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports, Fanatiz y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido PSG vs Lille

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

El partido se disputa este viernes 16 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Este enfrentamiento reúne a dos de los equipos más refinados tácticamente de Francia, prometiendo un duelo moldeado tanto por la disciplina y la estructura como por el brillo individual. El PSG llega al partido como favorito, respaldado por su formidable récord en casa y la profundidad de talento en toda la cancha. El equipo parisino está un punto por debajo de Lens en la tabla a pesar de haber vencido 2-1 al Paris FC en su partido de liga anterior.

Los hombres de Luis Enrique han ganado cuatro partidos consecutivos de la Ligue 1 en el Parc des Princes, cediendo puntos solo en uno de sus últimos nueve juegos en casa en esta competición. Su enfoque subraya el dominio en la posesión, la rápida circulación del balón y la capacidad para crear ocasiones tanto mediante combinaciones centrales como sobrecargas en las bandas.

En casa, el PSG típicamente dicta el ritmo desde el comienzo, presionando a los oponentes profundamente y forzando errores defensivos. El desafío, sin embargo, a menudo radica en descomponer bloques defensivos bien entrenados, algo que Lille probablemente desplegará de manera efectiva.

El Lille viaja a París con una confianza construida sobre la organización y la disciplina colectiva. Su éxito en las últimas temporadas se ha basado en una forma defensiva compacta, indicadores de presión inteligentes y rápidas transiciones de ataque. Actualmente están en el cuarto lugar de la tabla después de una derrota en casa por 2-0 contra Rennes la última vez, y estarán desesperados por volver a la senda del triunfo, aunque sea contra uno de los mejores equipos de la liga.

El equipo de Bruno Genesio se siente cómodo cediendo el balón y esperando oportunidades para explotar los espacios. Su habilidad para romper rápidamente a través del mediocampo y atacar por los canales abiertos los hace especialmente peligrosos contra equipos que juegan con la defensa adelantada.

Les Dogues buscan sumar puntos en partidos consecutivos de la Ligue 1 contra el PSG por primera vez desde su campaña ganadora del título en la temporada 2020-21, logrando un resultado de 1-1 la última vez que se enfrentaron en Lille a principios de esta temporada.

El PSG ha dominado históricamente este enfrentamiento. A lo largo de sus encuentros, el PSG ha ganado sustancialmente más partidos que el Lille, con Les Dogues teniendo muchas menos victorias y varios empates. En los últimos encuentros de la Ligue 1, el PSG tiene la ventaja con múltiples victorias y un par de empates. Por ejemplo, el PSG venció al Lille 4-1 en marzo de 2025, y los equipos empataron 1-1 en octubre de 2025. El partido también ha producido históricamente un buen número de goles, con el PSG anotando significativamente más en general que el Lille en sus enfrentamientos directos.

