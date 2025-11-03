PSG vs. Bayern Múnich, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PSG recibe a Bayern Múnich este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el PSG vs. Bayern Múnich de la Champions League 2025-26

Los Parisinos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 7-2 a Bayer Leverkusen en la fecha 3, con un doblete de Désiré Doué, junto a los goles de Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Vitinha, además de una tarjeta roja para Illya Zabarnyi. El equipo dirigido por Luis Enrique es líder en la clasificación con nueve puntos.

Por su parte, los Bávaros derrotaron por 4-0 a Club Brujas en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz y Nicolas Jackson. El cuadro a cargo de Vincent Kompany es segundo en la tabla con nueve unidades.

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 4 Sudamérica ESPN (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México Caliente TV Estados Unidos Paramount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Hora de inicio de PSG vs Bayern Múnich

Liga de Campeones - Champions League Parc des Princes

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del PSG

Luis Enrique habló en conferencia de prensa sobre el partido contra los alemanes y sobre la lesión de Dembélé y su estatus de cara al compromiso.

“¿Alguien piensa que hace falta evaluar nuestro equipo? Creo que merecemos un poco de confianza. Ganar mañana es importante no solo por los tres puntos, ni porque estemos en el grupo más difícil. Es importante porque tenemos que ser competitivos contra cualquier rival. y en nuestro estadio hay que aprovechar el ambiente para ganar", expresó sobre el duelo.

"No hay riesgo, está en condiciones, ha hecho todos los entrenamientos las dos últimas semanas y ha jugado los dos últimos partidos. Está mejorando su condición física", afirmó el entrenador español sobre la condición física del actual Balón de Oro.

Noticias del Bayern Múnich

Los Bávaros rotaron a sus tres delanteros titulares el pasado fin de semana, por lo que Kane, Díaz y Olise llegarán frescos al duelo con los actuales campeones de Europa.

