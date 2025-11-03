+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoBayern Múnich
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

PSG vs. Bayern Múnich, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

PSG recibe a Bayern Múnich este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Parque de los Príncipes, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el PSG vs. Bayern Múnich de la Champions League 2025-26

Los Parisinos llegan al compromiso después de vencer por marcador de 7-2 a Bayer Leverkusen en la fecha 3, con un doblete de Désiré Doué, junto a los goles de Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Vitinha, además de una tarjeta roja para Illya Zabarnyi. El equipo dirigido por Luis Enrique es líder en la clasificación con nueve puntos.

Por su parte, los Bávaros derrotaron por 4-0 a Club Brujas en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Lennart Karl, Harry Kane, Luis Díaz y Nicolas Jackson. El cuadro a cargo de Vincent Kompany es segundo en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver PSG vs Bayern Múnich, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 3, M+ Liga de Campeones 4
SudaméricaESPN (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de PSG vs Bayern Múnich

crest
Liga de Campeones - Champions League
Parc des Princes

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Parque de los Príncipes.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich alineaciones

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestFCB
30
L. Chevalier
51
W. Pacho
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
5
C
Marquinhos
17
Vitinha
8
F. Ruiz
33
W. Zaire-Emery
29
B. Barcola
7
K. Kvaratskhelia
10
O. Dembele
1
C
M. Neuer
4
J. Tah
2
D. Upamecano
27
K. Laimer
44
J. Stanisic
14
L. Diaz
45
A. Pavlovic
7
S. Gnabry
17
M. Olise
6
J. Kimmich
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

PSG
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Luis Enrique

FCB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del PSG

Luis Enrique habló en conferencia de prensa sobre el partido contra los alemanes y sobre la lesión de Dembélé y su estatus de cara al compromiso.

“¿Alguien piensa que hace falta evaluar nuestro equipo? Creo que merecemos un poco de confianza. Ganar mañana es importante no solo por los tres puntos, ni porque estemos en el grupo más difícil. Es importante porque tenemos que ser competitivos contra cualquier rival. y en nuestro estadio hay que aprovechar el ambiente para ganar", expresó sobre el duelo.

"No hay riesgo, está en condiciones, ha hecho todos los entrenamientos las dos últimas semanas y ha jugado los dos últimos partidos. Está mejorando su condición física", afirmó el entrenador español sobre la condición física del actual Balón de Oro.

Noticias del Bayern Múnich

Los Bávaros rotaron a sus tres delanteros titulares el pasado fin de semana, por lo que Kane, Díaz y Olise llegarán frescos al duelo con los actuales campeones de Europa.

Cómo llegan al partido

PSG
-Formulario

Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/2
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

PSG

Últimos partidos

FCB

1

Victoria

0

Empates

4

Victorias

2

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Clasificación

