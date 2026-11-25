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Un vibrante empate 2-2 en París dejó un duelo táctico entre el control del balón y la eficacia al contraataque. Los dos entrenadores introdujeron ajustes importantes en la segunda parte de un partido decidido por pequeños detalles y dos penaltis.

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El duelo táctico en el Parque de los Príncipes enfrentó dos filosofías opuestas en una cita europea de gran importancia. El Paris Saint-Germain saltó al campo con la intención de asfixiar al equipo visitante mediante una posesión constante. Para ello empleó un 4-3-3 fluido, diseñado para generar espacios y obligar a la AS Roma a replegarse. Su objetivo estaba claro: aprovechar la seguridad técnica de Vitinha y Fabián Ruiz para marcar el ritmo y propiciar situaciones de uno contra uno para sus atacantes de banda.

La AS Roma, por su parte, apostó por un sólido 3-4-2-1 para explotar los espacios a la espalda de los laterales del PSG cuando se incorporaban al ataque. El equipo visitante priorizó el juego vertical sobre la posesión: tuvo solo un 34 % del balón, pero generó un xG superior, de 2,69. Con Matiás Soulè y Niccolò Pisilli en los espacios interiores, buscó sacar de posición a los centrales del PSG. La estrategia dio frutos ya en el quinto minuto.

El planteamiento táctico del PSG

El PSG formó con un 4-3-3 que, con balón, se convertía prácticamente en un 2-3-5. Vitinha actuó como pivote único, completó 90 pases precisos y fue el principal enlace entre la línea defensiva y los jugadores más adelantados. La presión se activaba sobre todo cuando los carrileros de la Roma recibían de espaldas a la portería: en cuanto Nahuel Molina o Wesley recibían así el balón, los tres atacantes del PSG cerraban hacia dentro para forzar una pérdida o un despeje largo y precipitado. Matvei Safonov aportó otra vía para iniciar el juego y a menudo actuó como portero-líbero para permitir que los centrales, entre ellos el goleador Illia Zabarnyi, se abrieran hacia las bandas.

Pese a su 66 % de posesión, al PSG le costó penetrar por el centro. Dependió en gran medida de las acciones a balón parado, como demostró el gol del empate de Zabarnyi en el minuto 31 tras un córner. En defensa, su disposición era vulnerable a las transiciones rápidas. La línea adelantada de Willian Pacho y Zabarnyi se vio exigida con frecuencia por el juego directo de la Roma, lo que obligó al PSG a defender grandes espacios mientras retrocedía. La ausencia de un nueve clásico hasta más adelante hizo que su circulación rodeara a menudo el área sin lograr superar con regularidad la resistencia de Evan Ndicka y Gianluca Mancini por el centro.

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El planteamiento táctico de la AS Roma

El 3-4-2-1 de la Roma fue una exhibición de fútbol de transiciones. Sin balón, el equipo pasaba a un 5-4-1, con los carrileros replegándose para neutralizar la amplitud del PSG. Mario Hermoso fue la pieza táctica más destacada. Desde su posición de central izquierdo, tenía libertad para avanzar hasta el último tercio. Ese movimiento poco habitual resultó decisivo en el primer gol: Hermoso recuperó el balón en campo rival y culminó una jugada que había ayudado a iniciar. Sus cifras defensivas, 12 intervenciones y 3 entradas, reflejaron la eficacia de ese doble cometido que al PSG le costó controlar.

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La pareja formada por Marten de Roon y Manu Koné se centró en cubrir el ancho del campo, proteger a los tres centrales y empujar a los creadores del PSG hacia las bandas. Tras recuperar el balón, la consigna era jugar hacia delante de inmediato. Soulè fue el principal foco creativo: bajaba a recibir en la zona del mediapunta, se giraba y distribuía pases para Santiago Castro. Así, la Roma generó cuatro ocasiones claras pese a tener mucho menos el balón, una muestra de que la eficacia en el último tercio puede imponerse al dominio territorial.

El duelo táctico

La batalla táctica más interesante se libró en las bandas, especialmente entre los laterales del PSG y los carrileros de la Roma. Las constantes subidas de Achraf Hakimi terminaron por provocar un error defensivo de Wesley que dio lugar al penalti transformado por Ousmane Dembélé. La Roma respondió con la entrada de Donyell Malen, cuya velocidad y juego directo forzaron una mano desesperada de Vitinha que supuso el segundo penalti de la noche. Fue un partido de ajustes constantes: cada vez que un equipo obtenía una ventaja posicional, el otro encontraba la forma de aprovechar el espacio que dejaba.

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Los ajustes durante el partido

Ambos entrenadores mostraron flexibilidad táctica con sus cambios. La entrada de Dembélé por Ferran Torres en el minuto 59 fue una decisión clave desde el banquillo del PSG: el ataque pasó de un enfoque metódico a depender de la capacidad individual de Dembélé para atraer rivales y generar peligro. Su impacto inmediato desde el punto de penalti dio la razón a esa decisión. La AS Roma respondió con un triple cambio en el minuto 67, entre los jugadores que entraron estaban Malen y Daniele Ghilardi. La entrada de Malen buscaba específicamente aprovechar el cansancio del PSG al replegarse, y su gol de penalti en el minuto 78 aseguró el empate.

Conclusión

En definitiva, el 2-2 reflejó con justicia un partido en el que el volumen de posesión del PSG, con 623 pases precisos, quedó neutralizado por el peligro de la Roma, que registró un xG de 2,69. Los cambios de la segunda parte fueron decisivos: Dembélé dio impulso al PSG, mientras que Malen aportó el juego directo que la Roma necesitaba para rescatar un punto. Aunque el PSG marcó el ritmo, las transiciones agresivas de la Roma y su mayor capacidad para generar ocasiones claras demostraron que dominar el balón sin penetrar en la defensa rival entraña riesgos al máximo nivel europeo.