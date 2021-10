PSG vs. Angers EN VIVO ONLINE, por la Ligue1 2021-22: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Sigue en directo el partido del París-Saint Germain, en su intento de volver al triunfo en la liga de Francia.

El PSG vuelve a la actividad tras el parón por la Fecha FIFA de octubre y le toca recibir al Angers, en partido correspondiente a la Fecha 10 de la Ligue 1 2021-22. El equipo de Pochettino viene de perder su paso perfecto ante el Rennes, por lo que ahora deben buscar los tres puntos. Y para que no te pierdas ningún detalle del encuentro parisino, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES PSG VS. ANGERS?

PARTIDO PSG - Angers FECHA Viernes 15 de octubre ESTADIO Parque de los Príncipes | París, Francia HORARIO 14:00 hora de México y Colombia; 16:00 hora de Chile y Argentina; 21:00 hora de España

DÓNDE VER PSG VS ANGERS POR TV

La transmisión en vivo y en directo del partido entre el París Saint-Germain y Angers pasa por los siguientes canales de televisión:

El artículo sigue a continuación

CHILE TV: ESPN ARGENTINA TV: ESPN MÉXICO TV: ESPN COLOMBIA TV: ESPN ESPAÑA TV: TVG2 (Galicia)

CÓMO VER PSG VS ANGERS EN DIRECTO POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro vía internet a través de la plataforma de streaming de Star+. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES PSG - ANGERS

Hasta el momento no hay una once confirmado para los locales, debido a que Messi, Neymar y Di María no estarán disponibles para este partido, ya que su último partidos de Eliminatorias es el jueves 14 de octubre.

PSG

A confirmar. DT: Mauricio Pochettino.

ANGERS

A confirmar. DT: Gérald Baticle.