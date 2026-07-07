Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Alessandro Longoni ItaliaGetty Images

Traducido por

PSG, Longoni sigue los pasos de Donnarumma: «Doy las gracias a Al-Khelaïfi y a Luis Enrique, para mí es un sueño»

AC Milán
Fichajes

Las primeras palabras de Alessandro Longoni como portero del PSG tras su despedida del Milan

El fichaje de Alessandro Longoni, procedente del Milan, se oficializó ayer. El joven portero, nacido en 2008, firmó hoy un contrato con el PSG hasta 2031. En los canales oficiales del club, comentó:

«En primer lugar, quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y a Luis Enrique por la oportunidad y la confianza. Estoy muy contento de unirme al París Saint-Germain y seguiré trabajando para estar a la altura de esa confianza. Aquí podré crecer como futbolista y como persona, entrenar con un cuerpo técnico fantástico y con jugadores excepcionales en unas instalaciones de vanguardia, algo con lo que siempre he soñado. Estoy convencido de que aquí podré crecer y ampliar mi experiencia como joven».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google