PSG, campeón: La LFP resuelve Champions, Europa League y descensos

La Liga de Fútbol Francés determinó que es el PSG es el campeón: Decidió quién juega Champions y Europa League y qué equipos descienden.

La Liga de Fútbol Francés ha decidido cómo termina la Ligue One una vez que se hubiese echado el telón tras el anuncio del Gobierno galo de suspenderla definitivamente.

[Francia da por acabada la Ligue-1 por orden del gobierno]

Según RMC la decisión de la LFP debe ser ratificada por la Junta de Directores de la LFP esta tarde, antes de una Asamblea General a primeros de mayo.

El criterio elegido es el de la media de puntos obtenidos en relación a los partidos jugados (por ejemplo y Estraburgo tienen un partido menos).

Así quedan los puestos de honor, ascensos y descensos

De este modo, el PSG es proclamado campeón. Los de Tuchel suman 68 puntos y aventajaban en ocho puntos (y un partido menos) a su perseguidor el Olympique de .

Así pues el PSG conquista su novena corona, el séptimo desde la llegada de los petrodólares de QSI en la liga francesa, solo una menos que el Saint-Etienne que es el club más laureado en . will won his 9th title of champion.

A la Champions, además del PSG que de hecho sigue inmerso en la actual edición donde está clasificado para los cuartos de final tras eliminar al , accederían el propio Olympique de Marsella y el del pretendido por el Eduardo Camavinga y que jugará la maxima continental por primera vez en su historia. Los marselles suman 56 puntos por los 50 de los rojinegros.

A la irán el , y el Niza, dos equipos con menor tradición europea, pero que han hecho buena campaña sumando 41 puntos en 28 jornadas. Aventajan a Olympique de , y el Monaco de Cesc que se quedarían fuera tras sumar 40 puntos. Choca el caso de los lyoneses que se quedarían fuera de Europa por vez primera desde 1997.

En los caos de Reims y Niza jugarán la Europa League en el caso de que la y la Copa de la Liga sean oficialmente cancelada, algo que aún no es oficial.

En la parte baja el y el descenderían a la Ligue 2 con 23 y 13 puntos respectivamente, salvándose el con solo un punto de ventaja sobre el Amiens.

No habrá playoff entre los equipos de y los de la Ligue 2 por lo que el Nimes seguirá en la máxima de la competición francesa.

De este modo, el Lorient y el Lens ascenderán a la Ligue One.