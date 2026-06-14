PSG, Arsenal y Liverpool negocian con la estrella marroquí del Mundial

Según Fabrizio Romano, varios grandes clubes europeos siguen a Ayyoub Bouaddi. El joven centrocampista del Lille, de solo 18 años, brilló con Marruecos en el Mundial y ya atrae ofertas.

«Los grandes clubes van a interesarse por él, y el Lille lo sabe muy bien», comienza Romano. «Incluso antes del Mundial, algunos de los clubes más importantes del mundo ya hablaban con su representante».

«Entre enero y ahora, el París Saint-Germain se ha puesto en contacto con Bouaddi. Aunque ahora no buscan fichar centrocampistas, el PSG le sigue y valora mucho sus cualidades», añade.

Romano añade que su entorno ya ha hablado con Arsenal y Liverpool, y prevé que el interés crezca: «Es el verano de los centrocampistas».

Contra Brasil actuó como mediocampista defensivo y disputó los 90 minutos. Con solo cuatro partidos internacionales, el nacido en Francia ya es pieza clave de la selección.

El mediocampista defensivo marroquí vivió el año pasado su temporada de consagración en el Lille y cerró la campaña con 42 partidos en todas las competiciones, sin marcar y con solo una asistencia. A pesar de ello, el interés por el jugador, que tiene contrato hasta mediados de 2029, sigue siendo enorme.

El jugador lo considera un honor, pero asegura a The Athletic: «Ahora solo pienso en el Mundial; queremos darlo todo».