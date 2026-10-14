En abril, el prestigioso periódico regional noruego Stavanger Aftenblad publicó un artículo de opinión sobre Zlatko Tripic titulado: «El capitán del Viking no es un capullo. Encarna exactamente la mentalidad que llevábamos tanto tiempo buscando». Como vigente campeón, el Viking Stavanger afrontaba entonces su primera participación en la Champions League desde 1992. «Se pueden discutir muchas de las cosas que hace Zlatko Tripic en el campo de fútbol», continuaba el texto. «Pero su mentalidad ganadora forma parte de ese cinismo tan anhelado con el que el Viking se encontrará en todos y cada uno de sus partidos en Europa».

El artículo se publicó a raíz de unos incidentes ocurridos en el duelo en la cumbre de la liga noruega entre el Viking y el Valerenga Oslo. El Viking acabó ganando aquel acalorado encuentro por un ajustado 1-0. Tras el pitido final, el capitán Tripic lo celebró de forma desmesurada delante del banquillo rival, lo que provocó que un nutrido grupo de miembros del Valerenga se abalanzara sobre él. ¿El resultado? Amarilla para Tripic y roja para Sebastian Jarl, del Valerenga. Misión cumplida. Y en el fútbol noruego se debatió si Tripic era un «capullo».

Lo cierto es que el extremo izquierdo de 33 años es un auténtico maestro a la hora de provocar lo justo para salir indemne, mientras sus rivales terminan perdiendo los nervios y reciben un castigo. Así ocurrió entonces contra el Valerenga, así había ocurrido muchas veces antes y así ocurrió ahora contra el Bayern de Múnich. Durante todo el partido, Tripic no dejó en paz a Michael Olise, su rival directo, ni tampoco al resto de los jugadores del Bayern. Hasta que Olise se hartó, le tiró el balón a la cara y fue expulsado por ello.

Zlatko Tripic celebra la expulsión de Michael Olise

Según el director deportivo Max Eberl, Tripic había jugado «como un cabrón». El comentarista de televisión Christopher Kramer dijo: «El tal Tripic también habría acabado tocándome las narices. Nada más ver la tarjeta roja, pensé: “Te entiendo”».

¿Y qué dice el propio Tripic? «Es fantástico que un jugador así, que muy probablemente ganará algún día el Balón de Oro, se irrite un poco por un chico de Lyngdal. No soy tan rápido como Michael Olise, pero siento que tengo algo dentro que no tiene todo el mundo. Cuando conseguí desviar su atención de aquello que hace excepcionalmente bien, acabó perdiendo los nervios y me tiró el balón a la cara. Siento que he ganado ese duelo contra él».

De hecho, Tripic no solo ganó su duelo personal con Olise. También dio así al partido el último giro decisivo. Con superioridad numérica, el Viking sacó fuerzas para volver a intentarlo y logró el empate 3-3 en el minuto 90. Tras caer por 1-3 ante el VfB Stuttgart en el estreno, el Viking sumó así su primer punto de esta temporada de la Champions League. Es su segunda participación, después de la de 1992/93, cuando cayó ante el FC Barcelona en la primera ronda.

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Zlatko Tripic: fractura de cráneo en Fürth, rey en Stavanger

El propio Tripic disputa ahora, a sus 33 años, la Champions League por primera vez en su carrera. Nació en Rijeka, Croacia, creció en Noruega y suele aludir a su «mentalidad balcánica». Pasó los primeros años de su carrera en varios clubes de la liga noruega antes de fichar en 2015, con 22 años, por el SpVgg Greuther Fürth, de la segunda división alemana.

En Fürth no se le recuerda tanto por los dos años y medio que pasó como jugador de rotación como por un incidente en una discoteca de Núremberg. En el transcurso de una pelea, cayó desde una tribuna situada a cuatro metros de altura y sufrió una fractura de la bóveda craneal. Poco después de reaparecer, dejó el Fürth y fichó por el Sheriff Tiraspol, de la región rebelde moldava de Transnistria. De algún modo, le pega.

Tripic juega en el Viking desde 2018, con la única interrupción de una breve etapa en el Göztepe turco. Venerado como el «rey de Stavanger», es ya el quinto jugador con más partidos oficiales en la historia del club, el tercero con más goles y el primero en asistencias. Esta temporada suma la sensacional cifra de 23 asistencias en 28 partidos oficiales. Dos de ellas llegaron contra el Bayern de Múnich, algo que quedó un tanto eclipsado por el incidente con Olise.

Pero la estadística más sensacional de su carrera es otra: en 436 partidos oficiales, Tripic solo ha sido expulsado una vez. En eso está empatado, entre otros, con Michael Olise. Aunque, para ser exhaustivos, hay que decir que Tripic también recibió una sanción posterior de dos partidos en agosto de 2025, cuando agarró del cuello a su rival Adrian Pereira durante un duelo contra el Rosenborg Trondheim y desencadenó una pelea multitudinaria.