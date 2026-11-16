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Dani Alves, exestrella brasileña, se ha visto envuelto en una nueva crisis relacionada con su inversión en el fútbol portugués, que ha derivado en una protesta formal.

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El diario portugués «Record» reveló que Alves, presidente de la sociedad deportiva propietaria del São João de Ver, que compite en la tercera división portuguesa, lleva dos meses y medio sin pagar los salarios de los empleados del club, en una crisis económica que ya empieza a pasar factura al equipo.

Según el periódico, los trabajadores no han cobrado las mensualidades de septiembre y octubre debido a un problema que afecta a las cuentas personales de la exestrella brasileña, de 43 años, una crisis cuyas consecuencias no se limitan al São João de Ver, sino que se extienden también a otros negocios de su propiedad.

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Los jugadores han mostrado su profundo malestar por la situación actual y esperan explicaciones directas de Alves sobre los motivos del retraso en los salarios, con la intención de poner fin a la crisis lo antes posible para evitar que afecte a la preparación de un equipo que atraviesa un momento complicado en cuanto a resultados en la tercera división.

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La reacción de los futbolistas no se quedó en el malestar: boicotearon la sesión de entrenamiento prevista para el pasado viernes como medida de protesta para presionar por el pago de las cantidades adeudadas, después de que el enfado se agravara en el seno de la plantilla.

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Alves, considerado uno de los futbolistas más laureados de la historia del fútbol mundial con 43 títulos a lo largo de su carrera, había adquirido el São João de Ver el pasado mes de enero, en una operación que supuso su desembarco en la inversión deportiva en Portugal.

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Todo ello llega tras una brillante trayectoria en la que Alves jugó en clubes destacados como el Barcelona, el París Saint-Germain y la Juventus, antes de alejarse de los terrenos de juego tras pasar más de un año en prisión al ser condenado en un caso de agresión sexual, según recoge el informe del diario.

En el plano personal, el astro brasileño está inmerso en un proceso de divorcio de su esposa, Joana Sanz, mientras que el São João de Ver ocupa la novena y penúltima posición del Grupo A de la tercera división portuguesa, con 9 puntos.

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Dani Alves se convirtió en copropietario del club portugués tras comprar el 50 % de las acciones de la sociedad deportiva responsable de la entidad, y algunas informaciones apuntan a que planea adquirir la mitad restante al final de la temporada. El club, que compite en la tercera división portuguesa, tiene su sede en Santa Maria da Feira, en la región de Aveiro, cerca de Oporto; fue fundado en 1929 y nunca ha logrado ascender a la Primera División portuguesa.

El club había calificado la llegada de Alves como un «momento histórico», y elogió su experiencia internacional, su mentalidad y su ambición, mientras que ESPN señaló que un grupo de inversores brasileños respaldaba la operación. También se especuló con la posibilidad de que Alves, de 42 años, volviera a jugar como profesional con el equipo durante seis meses, antes de que las dificultades económicas se agravaran este mes.

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