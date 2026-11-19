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El supuesto fichaje del internacional canadiense Jovan Ivanisevic acapara estos días los titulares sobre el VfB Stuttgart.

En un primer momento, el portal Meridian Sport, de Bosnia y Herzegovina, informó de que el club de Stuttgart y el FK Sarajevo, de la primera división bosnia, ya habían llegado a un acuerdo para el traspaso de Ivanisevic al VfB.

Según esa información, el Stuttgart pagaría tres millones de euros por el central, lo que convertiría a Ivanisevic en la venta récord del Sarajevo, empatado con otro jugador. El club, cinco veces campeón de Bosnia, solo había ingresado hasta ahora una cifra tan alta por el internacional georgiano Giorgi Guliashvili, que en enero pasó del Sarajevo al Racing de Santander, en España, por tres millones de euros.

¿Fichará Jovan Ivanisevic por el VfB Stuttgart o no?

Sin embargo, según una información de Stuttgarter Nachrichten , Ivanisevic no acompañará a Guliashvili en lo más alto de la lista de ventas récord del Sarajevo. El periódico regional asegura que el supuesto traspaso, que se daba ya por cerrado, no se producirá. Según señala, los rumores «no tienen fundamento» y el VfB no fichará a Ivanisevic.

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El futbolista de 21 años, de raíces croatas, nació y creció en Canadá. En 2023, con 18 años, dejó la academia del Toronto FC, de la MLS, para incorporarse al NK Istra, de la primera división croata. Ivanisevic no logró hacerse un hueco y, por ello, sumó minutos con el equipo sub-20 del FC Bologna, en Italia, durante el primer semestre de 2025.

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Como después siguió pasando la mayor parte del tiempo en el banquillo del Istra, el prometedor defensa se marchó cedido al Sarajevo en febrero de 2026. Allí se convirtió rápidamente en titular y el verano pasado el club lo fichó de forma definitiva por una modesta cantidad de 150.000 euros. Ivanisevic tiene contrato hasta 2028 y, en lo que va de temporada, ha disputado doce partidos entre todas las competiciones.

IMAGO

Su buena progresión en el Sarajevo llevó al seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, a convocar por primera vez al futbolista de 21 años con la selección absoluta en septiembre. Ivanisevic disputó enseguida sus dos primeros partidos internacionales, los amistosos contra Chile (1-0) y Perú (2-0).

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Marsch dedicó un elogio especial a Ivanisevic, supuesto objetivo del VfB

«Ha tenido una buena semana, una semana realmente buena. Cuando lo observé de cerca, sobre todo en los dos últimos meses, vi que reúne muchas de las cualidades que valoramos. Es agresivo, juega al ataque, le gusta tener el balón y le gusta participar», declaró después Marsch sobre Ivanisevic. El seleccionador volvió a convocarlo para los dos recientes partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Guatemala (3-2 y 4-1), y le dio entrada en el partido de ida para que disputara su tercer encuentro internacional.

Mientras tanto, el VfB cuenta, en principio, con suficientes jugadores para el centro de la defensa. Tiene cuatro opciones de calidad: Finn Jeltsch, recién estrenado como internacional alemán , Jeff Chabot, Ramon Hendriks y Luca Jaquez. A ellos se suman, en un segundo plano, Ameen Al-Dakhil y Dan-Axel Zagadou.

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Sin embargo, esa abundancia de efectivos podría reducirse ya en invierno: según una información de kicker, el Stuttgart necesita ingresos por traspasos en enero. Hendriks figura entre los posibles candidatos a salir, al igual que Al-Dakhil. Por su parte, el contrato de Chabot termina en 2028, por lo que su venta también podría plantearse el próximo verano. Y Jeltsch, considerado el central con mayor potencial del Stuttgart, podría despertar el interés de grandes clubes europeos como el Real Madrid o el FC Barcelona .