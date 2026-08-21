«La idea es que pueda ayudarnos de inmediato», dijo Ole Book el pasado mayo. El Borussia Dortmund acababa de desembolsar cerca de 20 millones de euros por Joane Gadou, lo que para un defensa central de 19 años con la experiencia de 59 partidos como profesional en Austria no parece precisamente poco dinero a primera vista.

Ahora, tres meses después, se sabe bastante más, y a esa primera impresión se han sumado muchas otras. También hubo ocasión de sobra para ello, ya que Gadou estuvo presente desde el inicio de los entrenamientos y participó en cada uno de los seis amistosos como defensor derecho en la línea de tres. En dos de ellos ya jugó más de 90 minutos y en uno más de 80.

Lo que se ha visto de él ha impresionado en muchos aspectos. Lo primero que salta a la vista en Gadou es su atletismo y su robustez. El francés ya es, a su corta edad, una auténtica presencia física. Dicho de forma algo exagerada, da la impresión de que Gadou ni siquiera defiende realmente, sino que simplemente se interpone en el camino de sus rivales y hace que reboten contra él.

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Joane Gadou convenció en defensa y en la salida de balón

Además, alcanza una velocidad muy respetable de unos 34 kilómetros por hora, una faceta que, por lo demás, está infrarrepresentada en el juego del BVB. Gadou ganó varios duelos al sprint en los amistosos. Junto con su poderío físico, eso hizo que fuera muy difícil de superar en la tarea principal de defender.

También con balón, Gadou ya dejó ver el enorme potencial de desarrollo que tiene. En varias ocasiones se animó a conducir con acierto, mantuvo la calma con la pelota incluso bajo presión y buscó iniciar el juego con pases rasos para encontrar a sus compañeros entre líneas.

Esa verticalidad en el juego de construcción de Gadou ya la conoce bien de su exclub, el Red Bull Salzburgo. Allí, el internacional sub-19 en ocho ocasiones alcanzó un porcentaje de acierto en el pase de casi el 90 por ciento y, por lo general, dio más de 50 pases por partido. El enfoque futbolístico en Dortmund es el mismo, por eso allí se pueden esperar cifras similares de su parte.

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Joane Gadou arranca con un puesto de titular en el BVB

Sin embargo, eso también se vio ya con la camiseta del BVB: Gadou a veces quiere demasiado en el juego de pases. En esos casos, la solución más simple sería la mejor, en lugar de optar por el mayor riesgo hacia el siguiente tercio del campo y perder el balón. Ahí todavía debe encontrar un mejor equilibrio. Por otro lado, es una buena noticia para un Borussia que, con el entrenador Niko Kovac, ha sido muy a menudo falto de inspiración en el inicio de las jugadas, que en Gadou haya un hombre que prueba cosas desde atrás y tiene en su repertorio pases que rompen líneas.

Con esa mezcla de potencia pura, velocidad y juego de pases, Gadou aporta de inmediato motivos para imaginar algo más. Su camino hacia el once inicial se ve facilitado estos días, ya que dos posibles competidores, Nico Schlotterbeck y Emre Can, siguen siendo baja de larga duración por lesión. Precisamente este último podría tenerlo difícil para contar de forma permanente con minutos de juego tras su regreso de una rotura del ligamento cruzado en otoño.

Por el momento, por tanto, la línea de tres se forma prácticamente sola: Ramy Bensebaini a la izquierda, Waldemar Anton en el centro y Gadou a la derecha. Cuando regrese Schlotterbeck, en el escenario ideal debería ocupar el puesto de Bensebaini para poder explotar desde ahí al máximo sus cualidades en la salida de balón con su potente pie izquierdo.

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La Supercopa contra el Bayern será la primera gran prueba de Joane Gadou

Así que, en muchos sentidos, el panorama luce bien para las perspectivas de Gadou en los próximos meses. Si mantiene la regularidad en su rendimiento, el joven talento, algo tapado por los otros fichajes de renombre, podría convertirse rápidamente en una pieza importante del equipo de Dortmund.

La primera prueba realmente exigente para Gadou está ahora programada para el sábado. En la Franz-Beckenbauer-Supercup visita al campeón, el FC Bayern de Múnich. Entonces, con toda probabilidad, tendrá enfrente con frecuencia a Luis Díaz, y también es de esperar que Harry Kane disponga de suficientes minutos como para cruzarse de vez en cuando en el camino de Gadou.

Sobre todo en el duelo directo por la derecha se verá hasta qué punto el juego posicional de Gadou encuentra sus límites ante rivales superiores. Ya tuvo algunas acciones en las que se dejó atraer demasiado rápido y abandonó su posición de forma bastante alocada. Luego, ni siquiera con su gran velocidad pudo cerrar los espacios que se generaron a su espalda.

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Joane Gadou en el BVB: «También puede aprovechar ese tiempo jugando»

«Es, por supuesto, un jugador de 19 años que llega a una nueva liga y a un club aún un poco más grande», tranquilizaba en mayo el director deportivo Book, recordando que Gadou ha comenzado ahora un proceso de adaptación que, sin duda, estará marcado por altibajos.

La puerta está ahora abierta para él. Con cada buena actuación, Gadou puede hacerse más difícil de prescindir. Su inicio ha sido excelente hasta ahora. Book ya había negado, en cualquier caso, que se le vea como un mero aspirante con el que hay que tener paciencia: «Naturalmente, también le damos el tiempo necesario. Pero ya con la idea de que también puede aprovechar ese tiempo jugando».

Joane Gadou: repaso a su carrera hasta ahora