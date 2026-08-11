En su LinkedIn-perfil, el italiano de 33 años publicó el lunes una entrada en la que insinuó que quizá muy pronto podría abrirse un nuevo capítulo profesional en su vida.

«Probablemente no seguiré mucho tiempo más en el negocio del mercado de fichajes tal y como lo he hecho hasta ahora: es momento de cambiar el enfoque y la perspectiva», escribió Romano, sin entrar en más detalles. Por tanto, no está claro si se trata realmente del final de su actividad como experto en fichajes o simplemente de otro movimiento de marketing de Romano.

Solo habría más información después del final del actual periodo de traspasos, el 1 de septiembre: «Pronto será un tema distinto, una vez que se cierre el mercado de fichajes», señaló el italiano.

El motivo de la publicación en LinkedIn fue la enorme repercusión de su exclusiva sobre la cesión de Ronald Araujo del FC Barcelona al FC Liverpool. Según los datos facilitados por Romano, la publicación correspondiente alcanzó 49 millones de visualizaciones, además de dos millones de me gusta, 47.000 comentarios y más de dos millones de compartidos.

¿Por qué Fabrizio Romano se ha enfrentado a Florian Plettenberg?

Tampoco está claro si el anuncio guarda relación con las críticas, cada vez más intensas, a su forma de trabajar. Hace poco, Romano y el periodista de fichajes de Sky Florian Plettenberg protagonizaron un cruce de palabras en X y se lanzaron varias acusaciones.

Mientras el alemán acusó a Romano de querer vender informaciones exclusivas ajenas como si fueran propias y, con ello, socavar los principios de un trabajo periodístico limpio, el italiano publicó por su parte mensajes privados que Plettenberg le había hecho llegar en el pasado.

Además, la plataforma en línea Reddit impuso recientemente una suspensión a Romano, ya que, a juicio de los moderadores, «aplica prácticas periodísticas cuestionables». En el subapartado Reddit Soccer ya no podrán utilizarse en el futuro publicaciones del italiano como fuente. La plataforma lo justifica, entre otras cosas, por el «creciente descontento» de muchos usuarios con Romano.

¿Qué se le reprocha a Fabrizio Romano?

Al mismo tiempo, también existen reparos morales. En el comunicado se decía: «Romano, entre otras cosas, le ha dado una plataforma a Mason Greenwood, que quedó en el centro de las críticas por las acusaciones de violación». La estrella inglesa Greenwood fue arrestado en enero de 2022 bajo sospecha de violación, lesiones corporales y amenazas de muerte. Su entonces club, el Manchester United, le suspendió. Aproximadamente un año después, en febrero de 2023, los cargos fueron retirados.

Como reconocido experto en fichajes, con una sorprendente cantidad de aciertos reales y portador de informaciones exclusivas, Romano alcanza cada día a una audiencia de millones de personas. En sus publicaciones aborda los acontecimientos más candentes del mercado de fichajes. Su legendario «Here we go» como expresión de un traspaso cerrado se convirtió en un fenómeno global de internet y en la marca registrada del italiano.