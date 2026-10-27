Antes del momento decisivo, los pronósticos de los aficionados se dividieron entre quienes apostaron por el talento de Lamine Yamal, quienes confiaron en las cualidades de Kylian Mbappé y quienes consideraron que Harry Kane merecía ser coronado con el Balón de Oro.

Pero tras el anuncio del ganador, ponemos el foco sobre esta pregunta: ¿hasta qué punto acertaron los lectores de Kooora al predecir la identidad del coronado con el premio individual más destacado del mundo del fútbol?

Atendiendo a las peticiones de los seguidores, Kooora abrió el espacio a los lectores para que participaran con sus nominaciones antes del anuncio oficial, con la promesa de volver a los comentarios y recopilar los pronósticos para comprobar hasta qué punto coincidían con el resultado final.

Y tras resolverse la carrera, la revisión de las participaciones revela una clara división en las elecciones del público, y una llamativa paradoja entre los jugadores que encabezaron los pronósticos y el nombre que resultó ganador del Balón de Oro.

Yamal y Mbappé comparten el liderato de los pronósticos

La revisión de los comentarios mostró que Lamine Yamal y Kylian Mbappé encabezaron la lista de pronósticos de los lectores de Kooora, después de que cada uno obtuviera el 30% del total de nominaciones claras, compartiendo así el liderato de las elecciones de los participantes.

Yamal contó con el apoyo de lectores que lo vieron como el más merecedor del premio, basándose en su talento y su nivel, mientras que algunos comentarios fueron tajantes en su nominación y lo describieron como merecedor del Balón de Oro sin rival.

Por su parte, Mbappé obtuvo la confianza del mismo porcentaje de participantes, quienes depositaron sus apuestas en sus cualidades goleadoras y en su posición entre las principales estrellas del fútbol, convirtiéndose, junto al astro del Barcelona, en las dos opciones más presentes en los pronósticos de los lectores.

De este modo, ambos jugadores acapararon juntos el 60% de las nominaciones, en un claro reflejo de la división entre los seguidores del fútbol respecto a la identidad del jugador más merecedor de la coronación.

Harry Kane: el ganador quedó tercero

A pesar de su coronación con el Balón de Oro, Harry Kane no encabezó la lista de pronósticos de los lectores de Kooora, sino que quedó por detrás de Yamal y Mbappé, tras obtener el 23,3% de las nominaciones claras.

Aun así, el capitán de la selección de Inglaterra contó con el apoyo de lectores que consideraron que había ofrecido lo suficiente para competir por el premio. Uno de los participantes señaló su nivel con el club y la selección, mientras que otro lector lo eligió a pesar de ser aficionado del Barcelona, en una muestra de que la valoración futbolística puede estar por encima de las pertenencias de afición.

Y este resultado revela la paradoja más destacada de la votación: el jugador que se llevó el premio de forma oficial no fue el de mayor porcentaje entre los pronósticos del público, pues Yamal y Mbappé lo superaron en las elecciones de los lectores, antes de que el Balón de Oro fuera a parar a Kane.

Messi y Hakimi en las cuentas de los lectores

La leyenda Lionel Messi mantuvo su presencia en los pronósticos de los participantes, tras obtener el 13,3% de las nominaciones claras, aunque algunos comentarios expresaron una preferencia emocional por el astro argentino más que un pronóstico concreto sobre el resultado.

Uno de los lectores llegó a afirmar que Messi merece el premio mientras siga jugando al fútbol e incluso después de su retirada, mientras que otro mostró su confianza en su posición excepcional, planteando un orden previsto que situaba a Yamal en cabeza, a Kane segundo y a Mbappé tercero.

También apareció el nombre de Achraf Hakimi entre las nominaciones, tras obtener el 3,3% de los votos claros.

¿Cuál fue el porcentaje de pronósticos acertados?

Según los comentarios claros que se recopilaron, el porcentaje de lectores que predijo la victoria de Harry Kane en el Balón de Oro fue del 23,3%, frente al 76,7% cuyos pronósticos se dirigieron a otros nombres.

El resultado muestra que la mayoría de los participantes no acertó al elegir al ganador, a pesar de que Kane estuvo muy presente en el debate y obtuvo cerca de una cuarta parte de las nominaciones.

Kooora recalca que estos porcentajes reflejan los comentarios claros que pudieron clasificarse dentro del marco de la participación, y no representan una encuesta global de todos los lectores del sitio ni una medición de las tendencias del público árabe en general.

Y, al final, la experiencia mostró que los pronósticos del público pueden diferir del resultado final, incluso cuando se trata de nombres de primera fila del fútbol. Yamal y Mbappé encabezaron las elecciones de los lectores, pero Harry Kane tuvo la última palabra, llevándose el premio y dando a esta experiencia interactiva su desenlace más destacado.











