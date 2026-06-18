Prohibición de viajar. La Federación Marfileña emite un comunicado sobre su jugador implicado en un escándalo de apuestas

Costa de Marfil debutó con victoria 1-0 sobre Ecuador en el Mundial 2026, pero la Federación Marfileña debió emitir un comunicado para aclarar una polémica sobre el jugador Elie Wahé, ajena al partido.

El problema no está relacionado con el partido ante Ecuador, sino con un caso de apuestas deportivas revelado ayer por el diario británico «The Athletic».

Según el diario, el futbolista, entonces en el Niza, fue detenido el 29 de mayo por la policía francesa, que lo investiga por presuntamente haberse dejado amonestar con tarjeta amarilla durante el empate 0-0 ante el Metz el 17 de mayo.

Este jueves, la Federación Marfileña de Fútbol ha emitido un comunicado oficial para aclarar la situación.

En él afirma: «La Federación Marfileña de Fútbol quiere aclarar la situación de Élie Wahé. Tenemos constancia de las noticias publicadas el 17 de junio de 2026 sobre el jugador».

Añade que, hasta ahora, no ha recibido notificación oficial de acción legal o administrativa contra el jugador, y le reitera su apoyo.

Además, le comunica que no podrá viajar a Canadá, pues aún no se han obtenido los permisos administrativos necesarios para su entrada al país.

El comunicado concluye que Wahí permanecerá en Estados Unidos hasta el regreso del equipo y que la Federación seguirá de cerca el caso.

Wahí fue titular ante Ecuador y ahora se prepara para enfrentar a Alemania el sábado en la segunda jornada del grupo».











