Jürgen Klopp no esperó demasiado para anunciar que había comenzado una nueva era; con el inicio oficial de su mandato como director técnico de la selección de Alemania, la exleyenda del Borussia Dortmund y el Liverpool decidió empezar su revolución no desde los planteamientos tácticos y la presión alta, sino desde el comedor y el vestuario.

El diario alemán de gran tirada "Bild" reveló el estricto reglamento interno que Klopp impuso a los 44 jugadores convocados durante el actual parón internacional, en un mensaje claro que no admite interpretación: la etapa de flexibilidad y tolerancia que vivió la selección bajo el mando de Julian Nagelsmann terminó sin vuelta atrás, y comenzó la fase de la disciplina de hierro.

Se acabó la hora de los dos turnos

La primera regla de oro de Klopp es el respeto absoluto a los horarios, y por esa razón eliminó de inmediato el sistema de "las dos comidas" que seguía Nagelsmann, que otorgaba a cada jugador la libertad de elegir la hora de la cena entre las siete y las ocho de la noche.

Con Klopp, la decisión es contundente y no admite discusión: todos los jugadores, sin excepción alguna, cenarán en el mismo momento y en una única mesa.

El nuevo cuerpo técnico considera que este paso va más allá de la mera organización administrativa, pues es un arma táctica para construir la química del equipo, romper el aislamiento entre las estrellas y obligarlas a pasar el mayor tiempo posible juntas fuera del terreno de juego, con el fin de recuperar el espíritu de "familia" que caracterizó a la Mannschaft en sus épocas de gloria.

Guerra total contra las distracciones

La segunda regla fue aún más severa, pues Klopp declaró una guerra total contra las fuentes de distracción. Impuso una prohibición completa del uso de los teléfonos móviles en momentos decisivos, sobre todo en los días de partido, y durante los ejercicios de calentamiento y las sesiones de masaje y tratamiento previas a los encuentros.

El objetivo que fijó el cuerpo técnico es claro: aislar mentalmente a los jugadores por completo del mundo exterior y garantizar una concentración del 100% únicamente en el enfrentamiento.

La revolución no se detuvo aquí, ya que el nuevo reglamento incluyó una prohibición tajante del acceso de los peluqueros particulares al hotel de concentración o a las instalaciones de entrenamiento, un fenómeno que se ha extendido recientemente entre las estrellas de la selección; quien desee cambiar su aspecto deberá hacerlo antes de incorporarse a la concentración.

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También se redujeron las visitas familiares, que se realizaban de forma casi diaria en la etapa de Nagelsmann, para pasar a ser visitas esporádicas y de muy corta duración, en el marco del empeño de Klopp por crear una concentración cerrada a la que no entre más que el fútbol.