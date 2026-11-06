El Ferencvaros conquistó San Siro al vencer por sorpresa al Milan por 2-0, pero el viaje a Milán de un ultra húngaro no tuvo un final feliz. La Policía informó de que identificó durante los controles de acceso al estadio al hombre de 50 años, al que ya habían visto en la plaza del Duomo con una camiseta con el rostro de Benito Mussolini. Tras localizarlo en los tornos de San Siro, el ultra húngaro quedó investigado en libertad por el delito previsto en el artículo 2 de la Ley 205/1993 y la camiseta fue incautada.

Además, el jefe de Policía de Milán impuso al aficionado extranjero la medida preventiva del Daspo durante cinco años, que le prohíbe acceder a todos los recintos deportivos del territorio nacional y de los demás Estados miembros de la Unión Europea en los que se disputen competiciones de fútbol. La Policía del Estado continúa las investigaciones para identificar a los responsables de conductas constitutivas de delito ocurridas antes del partido en la plaza del Duomo.