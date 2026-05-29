Retransmisiones televisivas de Turquía en el Mundial de la FIFA 2026

Para verlos desde el extranjero, usa una VPN: conéctate a un servidor turco y disfruta de los partidos en directo. Todos se emitirán en la cadena pública TRT (TRT 1 o la plataforma Tabii).

¿Quién retransmitirá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión en Turquía?

En Turquía, la Corporación Turca de Radio y Televisión (TRT) tiene los derechos exclusivos de retransmisión.

Aquí te explicamos cómo seguir la acción:

📺 Televisión en abierto

TRT 1 y TRT Spor ofrecerán toda la competición en abierto, incluidos los partidos de la selección turca y la final, gratis y sin suscripción, por satélite o TDT.

📱 Streaming digital y gratuito

Tabii y TRT İzle: Todo el torneo se podrá ver gratis en directo por internet dentro del país. Los aficionados tendrán acceso a los 104 partidos en vivo, resúmenes bajo demanda y análisis de expertos en móviles, tabletas y smart TVs a través de la plataforma Tabii y la app TRT İzle.



