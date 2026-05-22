Programación TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Austria: transmisiones en vivo, canales, calendario completo, fechas y horarios de los partidos

Programación completa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Austria

Canales de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Austria

En Austria, los derechos de retransmisión se reparten entre ORF (pública) y ServusTV (comercial, propiedad de Red Bull).

Para ver los partidos desde el extranjero con una VPN, conéctate a un servidor austriaco y disfruta de los encuentros gratis en ORF. También puedes conectarte a un servidor de la región MENA y verlos a través de beIN Sports Connect, aunque este método requiere suscripción de pago.









Gracias a un acuerdo de sublicencia, ambas cadenas emitirán los 104 partidos del torneo ampliado. Esta es la división de la cobertura:

Distribución de los partidos: ORF y ServusTV retransmitirán 52 partidos en directo cada una.

Partidos clave: ORF tiene los derechos exclusivos del partido inaugural y la gran final.

En los partidos de Austria, ORF emitirá el 1.º y el 3.º de la fase de grupos, y ServusTV el 2.º, más los dieciseisavos si avanza.

Streaming: Ambas plataformas ofrecerán cobertura digital completa y retransmisiones en directo a través de ORF ON y ServusTV On .

Al ser ambos canales de libre acceso, los aficionados en Austria podrán ver todo el torneo de 2026 sin suscripción de pago.