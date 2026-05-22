Programación TV Copa Mundial de la FIFA 2026 en Australia: transmisiones en vivo, canales, calendario completo, fechas y horarios de los partidos

Retransmisiones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Australia

Para verlas desde el extranjero con una VPN, conéctate a un servidor australiano y disfruta de los partidos en SBS.





Derechos televisivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Australia

En Australia, SBS posee los derechos exclusivos de retransmisión.

A diferencia de ediciones anteriores, en las que los derechos se compartían con servicios de pago como Optus Sport, SBS ha adquirido los derechos para todo el torneo ampliado y lo emitirá íntegramente en abierto.

A continuación, te explicamos cómo ver el torneo en Australia:

Televisión y streaming

SBS y SBS VICELAND: Los 104 partidos se emitirán en directo y gratis por la señal de televisión SBS.

SBS On Demand: Todos los encuentros se emitirán en directo y de forma simultánea en su plataforma de streaming gratuita. La app y el sitio web ofrecerán repeticiones completas, minipartidos de 30 minutos y resúmenes más breves.

Al ser derechos exclusivos de una cadena en abierto, los aficionados australianos no necesitarán suscripción alguna para seguir cada partido.