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Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Problemas en Tyneside! Matthias Jaissle rompe su silencio sobre el malestar en Newcastle mientras los malos resultados aumentan la presión sobre el técnico alemán

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El entrenador del Newcastle United, Matthias Jaissle, ha insistido en que sigue contando con el respaldo total de la directiva del club pese a una pésima racha de resultados que ha dejado al equipo en el 13.º puesto. El técnico alemán está cada vez más cuestionado tras una serie de derrotas y las informaciones sobre un vestuario dividido en St. James' Park.

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Jaissle responde a las informaciones sobre la confusión en el vestuario

Jaissle ha tratado de calmar la creciente preocupación por su futuro en Tyneside e insiste en que siente el apoyo total de la directiva del club. El Newcastle atraviesa un momento difícil: ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y ha quedado eliminado prematuramente de la Carabao Cup. Ocupa el 13.º puesto en la clasificación de la máxima categoría y la presión alcanzó su punto álgido tras una decepcionante derrota en casa ante el Everton, la segunda frente a ese mismo rival en menos de una semana.

«Intento no seguir lo que se escribe, pero, por supuesto, de vez en cuando te llegan comentarios», explicó Jaissle a The media. «Pero lo positivo es que he sentido aún más el compromiso que hay dentro del club, y eso es muy importante en una semana en la que hay especulaciones o rumores. Es algo en lo que no podemos influir, así que fue bueno saberlo y sentirlo, pero también intento no distraerme con estas cosas».

Descarta los rumores de confusión en el vestuario

Aunque algunas informaciones apuntan a que ciertos jugadores están desconcertados por los recientes cambios tácticos, Jaissle sostiene con firmeza que el ambiente diario en la ciudad deportiva cuenta otra historia.

«No hacen falta reuniones; ese apoyo se percibe en el trabajo diario», añadió Jaissle en su comparecencia previa al partido. «Trabajamos aquí, en la ciudad deportiva, desde la mañana hasta la noche, y eso es algo que se siente. Y, por supuesto, de vez en cuando recibes algún mensaje, y eso me demuestra que todo el mundo cree en el proyecto a largo plazo y que también es consciente, de manera realista, del camino que tenemos por delante y de dónde estamos ahora mismo».

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Contratiempos por lesiones antes de la visita al Fulham

Para empeorar las cosas para el Newcastle, el equipo viajará este fin de semana a Craven Cottage sin varios jugadores importantes. La baja más significativa es la del centrocampista brasileño Joelinton, descartado para el encuentro tras sufrir un nuevo problema físico. Esto complica aún más los planes tácticos de Jaissle, que ya no puede contar con Jacob Ramsey por una sanción de un partido tras recibir una tarjeta roja. El entrenador confirmó el contratiempo de su centrocampista: «Joelinton ha vuelto a caer lesionado. Tenemos que decidir el plan de tratamiento definitivo y ver cuánto tiempo estará de baja», según el canal oficial de Newcastle United en redes sociales.

Sin embargo, también hubo algunas noticias esperanzadoras sobre los efectivos disponibles. El técnico alemán reveló que Matias Fernandez-Pardo está entrenándose de nuevo con nosotros tras recuperarse de un virus que le dejó muy debilitado y le mantuvo apartado durante más de dos semanas. Además, el joven Lewis Miley sigue dando pasos importantes en su recuperación. Jaissle señaló que el adolescente está «cada vez mejor».

El Newcastle necesita que estos jugadores que regresan den un impulso al equipo en su intento de encadenar dos victorias a domicilio tras su anterior triunfo ante el Crystal Palace. Confía en demostrar que su reciente mala racha no es más que un bajón de forma pasajero.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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