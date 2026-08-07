Problema autoinfligido: ¿Se convertirá Leon Goretzka en el gran perdedor del mercado de fichajes de verano?

Alrededor de Leon Goretzka se ha hecho el silencio. En los últimos días ni siquiera ha habido ya rumores de traspaso sobre el internacional alemán. También hace tiempo que se ha apagado el revuelo en torno a su papel en el desastre de Alemania en el Mundial. La última vez que se vio a Goretzka fue hace algo más de una semana, cuando devolvió su coche de empresa en el Bayern de Múnich.

¿Y lo demás? A finales de julio se dijo que su exentrenador en Múnich, Hansi Flick, y el FC Barcelona tenían un vago interés en el centrocampista como sustituto del lesionado Frenkie de Jong. Pero, al final, el director deportivo del Barça, Deco, habría frenado la operación.

Así, un nuevo club para el jugador de 31 años no parece estar a la vista ni siquiera semanas después de su salida de Múnich. Y eso que al principio parecía que Goretzka tenía todas las puertas abiertas. Clubes de renombre como el propio Barça, el Arsenal, la Juventus de Turín, el AC Milan, el Nápoles o el Atlético de Madrid fueron vinculados con el internacional, que ha sido 73 veces internacional. Todavía en mayo, Goretzka hablaba con tranquilidad de una "situación privilegiada" y decía que quería tener "100 por cien ganas" de un nuevo proyecto.

Leon Goretzka estaría planteando exigencias demasiado altas a los clubes interesados

Pero la situación ya no parece tan privilegiada. En todas las especulaciones se vuelven a mencionar unas exigencias demasiado altas por parte del entorno del jugador como problema. Según se ha sabido, el futbolista, libre de traspaso, aspira a un salario anual de siete millones de euros netos, así como a una prima de fichaje en torno a los diez millones de euros. En el Bayern, Goretzka habría cobrado en último lugar 13 millones de euros brutos.

El 30 de junio expiró el contrato del nacido en Bochum tras ocho años en el campeón récord, con 15 títulos, incluido el triplete de 2020. En el Mundial, Goretzka quería volver a ponerse en el escaparate, pero fracasó estrepitosamente.

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El dudoso papel de Leon Goretzka en el desastre de Alemania en el Mundial: ¿ex "profesional ejemplar"?

Si el exseleccionador Julian Nagelsmann todavía le había prometido en marzo un papel de líder en el equipo de la DFB, en el torneo de Norteamérica Goretzka se quedó en tres míseras apariciones breves. La repentina degradación no le habría gustado nada a Goretzka. La Sport Bild informó, citando fuentes del vestuario, que el jugador de 31 años se había aislado y que a menudo estaba de mal humor. Además, según se dijo, el experimentado profesional habría reaccionado con frustración durante la decisiva tanda de penaltis de los dieciseisavos de final contra Paraguay, haciendo un gesto de desdén con la mano.

Y eso que en el Bayern de Múnich Goretzka siempre fue considerado un profesional ejemplar. También en su última temporada en Múnich aceptó su papel de suplente por detrás de Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic. "Leon siempre fue un jugador importante en el Bayern y una y otra vez demostró lo que significa ser un profesional absoluto y luchar", subrayó el entrenador Vincent Kompany en su despedida en mayo.

Virtudes que hasta ahora todavía no le han llevado a un nuevo club. Y eso que Goretzka se había mostrado confiado incluso antes del Mundial. Quería "volver a jugar al fútbol realmente competitivo en el extranjero". Por eso rechazó una oferta del Chicago Fire de la MLS. Más bien, dijo: "Seguro que encontraré algo bonito, creo".

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