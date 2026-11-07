«Probablemente sea algo grave»: gran preocupación por Manuel Neuer en el Bayern de Múnich

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Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, volvió a lesionarse en el partido de la Bundesliga a domicilio ante el FSV Mainz 05 y tuvo que ser sustituido antes del descanso.

En el minuto 40, el Bayern encajó el que parecía ser el empate a 1-1. Un lanzamiento de falta de Amiri rozó tanto en Jonathan Tah como en Neuer y llegó al segundo palo, donde Jae-Sung Lee lo remató de cabeza a la portería vacía del Bayern. Sin embargo, el gol fue anulado tras la intervención del VAR y varios minutos de revisión por la posición de fuera de juego del surcoreano en el lanzamiento de la falta.

La decisión provocó protestas, algunas airadas, entre los locales. Un integrante del cuerpo técnico protestó con especial vehemencia en la banda y el árbitro Robert Schröder le mostró la tarjeta amarilla.

Justo después del tanto en contra, Neuer pidió asistencia y se quitó la bota y el calcetín del pie derecho. Tras consultar con los médicos del Bayern, se indicó que el guardameta de 40 años no podía continuar. Jonas Urbig entró en su lugar (45').

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Está previsto que Neuer sea examinado el sábado por la noche y todavía no hay un diagnóstico. Su compañero Joshua Kimmich se mostró pesimista en una entrevista con Sky tras el pitido final: «No parecía que pudiera volver a entrenar al cabo de una semana. Manu nunca reconoce del todo el dolor y, cuando pide salir, por desgracia es probable que sea algo serio».

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¿Qué problemas había tenido Manuel Neuer últimamente?

Neuer había reaparecido el pasado martes tras una larga ausencia por la irritación de un tendón del pie. Jugó los 90 minutos en la victoria a domicilio por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League, aunque apenas tuvo que intervenir. Tras el pitido final, habló abiertamente en Amazon Prime sobre su baja y explicó qué había sido lo peor para él: «El dolor. Sin duda», dijo.

Y añadió: «Me dolía al caminar todos los días. Y cuando me levantaba por la mañana, también esta mañana, volvía a dolerme al caminar». El Bayern no había comunicado oficialmente si la irritación del tendón afectaba al pie en el que sufrió las molestias este sábado.

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Para Neuer fue el amargo final de un partido de récord: con su participación en Mainz se convirtió en el jugador de más edad que ha alineado el Bayern en la Bundesliga. Superó en esa estadística a Bernd Dreher.