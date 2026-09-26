"Probablemente lo volvería a hacer siempre así", dijo al diario Bild. Kurt se había marchado de los Potros al FCB poco después de cumplir los 18 años por una cantidad de traspaso de tres millones de euros, donde no logró adaptarse.

"De todos modos, no se puede decir cómo habría sido de haberme quedado en Gladbach. Nadie sabe qué habría pasado entonces", advirtió el ahora treintañero. El traspaso a Múnich se produjo bajo un gran interés mediático, algo que Kurt no pudo comprender a posteriori: "Mediáticamente se exageró mucho, muchísimo. Todo se hizo un poco peor de lo que al final fue", opinó.

Después de un año y medio sin éxito en Múnich, el récordman alemán lo vendió por solo 500.000 euros al Hertha BSC. En el conjunto berlinés se quedó tres años, antes de probar suerte también en Austria, Eslovaquia y Turquía. "Ahora tengo mi propia escuela de fútbol y sigo jugando al fútbol por diversión", contó ahora Kurt.

¿Qué haría diferente Sinan Kurt?

A su yo de 18 años, Kurt le daría ahora algunos consejos: "Le diría que debe tomárselo todo aún más en serio de lo que yo me lo tomé entonces. No confiar solo en su talento, sino mostrar más mentalidad", dijo.

Sinan Kurt disputó su único partido en la Bundesliga con el Bayern el 25 de abril de 2015, en el 1-0 ante el Hertha BSC, cuando ingresó tras el descanso. Con el conjunto berlinés llegaron otros cinco minutos en la máxima categoría del fútbol alemán en dos breves apariciones con el club de la capital.