El PSV busca revancha tras la bochornosa derrota por 2-1 ante el ADO Den Haag del sábado. El martes tendrá ocasión de enderezar las cosas en su visita al FC Porto, en la fase de liga de la Champions League. ¿A quién elegirá Peter Bosz para sustituir al lesionado Ruben van Bommel? El partido en Portugal comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport 1 y Ziggo Sport Totaal.

Bosz no tiene preocupaciones en defensa. Matej Kovár estará bajo palos en Oporto, con Sergiño Dest como lateral derecho y Filip Kostic como lateral izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales del PSV en Portugal.

Kodai Sano y Mauro Júnior deberán encargarse una vez más de dar equilibrio al centro del campo del PSV. Guus Til, que está en condiciones de ser titular, será el encargado de conectar el medio con la línea de ataque de los visitantes.

Van Bommel no está en condiciones de jugar a domicilio contra el Porto, según se supo el lunes. Por ello, Ivan Perisic, que fue suplente ante el ADO, jugará como extremo izquierdo. Esmir Bajraktarevic partirá desde la banda derecha y Sven Mijnans volverá a ser el delantero más adelantado en el sistema 4-2-3-1 de Bosz.

El PSV hizo el ridículo con su derrota por 2-1 ante el ADO, un equipo de la parte baja de la tabla. El FC Porto descansó el pasado fin de semana. El equipo de Francesco Farioli comenzó su andadura en la Champions League la semana pasada con una derrota por 3-2 en su visita al Real Betis.

Posible alineación del PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Mauro Júnior, Til; Bajraktarevic, Mijnans, Perisic.