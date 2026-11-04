El Ajax afronta varias bajas para el partido a domicilio del jueves ante el FC Midtjylland en la Conference League. El entrenador Míchel Sánchez tendrá que buscar soluciones para confeccionar una alineación sólida. El encuentro europeo en Dinamarca comenzará a las 18:45 y podrá verse en directo en Ziggo Sport Select.
El miércoles se confirmó que Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov y Anton Gaaei no estarán disponibles para el Ajax el jueves. Simon Adingra, Kasper Dolberg e Yves Bissouma tampoco podrán jugar. Steven Berghuis y Daley Blind ya están recuperados, y Berghuis apunta a la titularidad.
Marc ter Stegen estará bajo los palos en el MCH Arena. Lucas Rosa ocupará el lateral derecho y Owen Wijndal, el izquierdo. Aaron Bouwman y Youri Baas formarán la pareja de centrales del equipo de Ámsterdam ante el Midtjylland.
Las numerosas ausencias obligan a Míchel a buscar soluciones en el centro del campo. El capitán Davy Klaassen y Jorthy Mokio contarán esta vez con el apoyo de Oscar Gloukh, a quien el técnico español suele utilizar como extremo izquierdo.
Berghuis ya ha entrado desde el banquillo en varias ocasiones y ahora será titular con el Ajax. Tolu Arokodare será la referencia más adelantada del equipo visitante, con Abdellah Ouazane por la izquierda.
El Ajax llega al jueves tras una buena preparación con su victoria por 1-0 ante el AZ. El Midtjylland ganó 2-3 al FC Nordsjælland en un encuentro espectacular y lidera la Superligaen con dos puntos de ventaja sobre su perseguidor, el FC Copenhague.
Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.