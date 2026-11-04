El Ajax afronta varias bajas para el partido a domicilio del jueves ante el FC Midtjylland en la Conference League. El entrenador Míchel Sánchez tendrá que buscar soluciones para confeccionar una alineación sólida. El encuentro europeo en Dinamarca comenzará a las 18:45 y podrá verse en directo en Ziggo Sport Select.

El miércoles se confirmó que Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov y Anton Gaaei no estarán disponibles para el Ajax el jueves. Simon Adingra, Kasper Dolberg e Yves Bissouma tampoco podrán jugar. Steven Berghuis y Daley Blind ya están recuperados, y Berghuis apunta a la titularidad.

Marc ter Stegen estará bajo los palos en el MCH Arena. Lucas Rosa ocupará el lateral derecho y Owen Wijndal, el izquierdo. Aaron Bouwman y Youri Baas formarán la pareja de centrales del equipo de Ámsterdam ante el Midtjylland.

Las numerosas ausencias obligan a Míchel a buscar soluciones en el centro del campo. El capitán Davy Klaassen y Jorthy Mokio contarán esta vez con el apoyo de Oscar Gloukh, a quien el técnico español suele utilizar como extremo izquierdo.

Berghuis ya ha entrado desde el banquillo en varias ocasiones y ahora será titular con el Ajax. Tolu Arokodare será la referencia más adelantada del equipo visitante, con Abdellah Ouazane por la izquierda.

Próximos partidos MID Conference League 12:45 AJX

El Ajax llega al jueves tras una buena preparación con su victoria por 1-0 ante el AZ. El Midtjylland ganó 2-3 al FC Nordsjælland en un encuentro espectacular y lidera la Superligaen con dos puntos de ventaja sobre su perseguidor, el FC Copenhague.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.