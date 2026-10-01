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FlickGetty Images
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Prioridad urgente: el Barcelona aplaza su nuevo proyecto para satisfacer la petición de Flick

Barcelona
H. Flick
España
Alemania

Rápida respuesta por parte de la directiva del Barça

El Barcelona, presidido por Joan Laporta, ha decidido suspender por el momento el proyecto de construcción de una residencia para los jugadores del primer equipo, uno de los proyectos previstos dentro del complejo de la "Ciutat Esportiva Joan Gamper".

Según informó el pódcast "Barça Reservat", recogido por el diario "Sport", el club catalán ha optado por aplazar temporalmente los planes de construcción del hotel del equipo contiguo al campo "Tito Vilanova", y centrarse en su lugar en la construcción del nuevo gimnasio, un paso que responde a otra petición del entrenador Hansi Flick.

Esta instalación residencial fue diseñada en origen para ser un espacio exclusivo para los jugadores del primer equipo, con el objetivo de facilitar las concentraciones del equipo antes de los partidos y ofrecer un lugar de descanso tras los encuentros y las sesiones de entrenamiento.

Desde que asumió el cargo, el entrenador Flick ha reinstaurado el sistema de concentración del equipo antes de determinados partidos, incluidos los que se disputan en el estadio del club, teniendo en cuenta que el club ya había aprobado anteriormente este proyecto.

No obstante, los trabajos en la nueva instalación se han suspendido por ahora debido a las prioridades de construcción actuales. Según los informes de "Barça Reservat", la inversión necesaria para levantar este complejo residencial se estima en torno a los 12 o 14 millones de euros, una cifra que supera con creces el presupuesto inicial de 6 millones de euros. Esta decisión no supone la cancelación definitiva del proyecto, sino su aplazamiento a una fecha posterior.

Según el diario catalán, la prioridad urgente en estos momentos es la construcción del nuevo gimnasio junto al "Camp Tito Vilanova".

Este proyecto responde a la petición de Flick de ampliar el espacio destinado al trabajo físico del primer equipo, ya que el gimnasio actual —ubicado en uno de los edificios del complejo de la "Ciutat Esportiva" (ciudad deportiva)— se ha quedado demasiado pequeño y no cubre las necesidades de un equipo que dedica cada vez más tiempo y recursos al trabajo físico, a los procesos de recuperación y a la preparación individual de los jugadores.

La nueva instalación se está construyendo justo al lado del campo y contará con grandes paredes de cristal que permitirán una visión clara del terreno de entrenamiento. Las obras están a punto de finalizar, y este gimnasio permitirá al equipo combinar los entrenamientos sobre el césped con ejercicios específicos para potenciar la fuerza, la flexibilidad y la velocidad, además de programas de recuperación física.


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