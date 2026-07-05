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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Primicia en esta edición: buenas noticias para el seleccionador de España antes del partido contra Portugal

Portugal vs España
Portugal
España
World Cup
L. de la Fuente
N. Williams
Portugal
España
EE. UU.

La selección española ha recuperado a tres jugadores antes de enfrentarse a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

 La selección completó su última sesión en el Cotton Bowl, donde mañana lunes se medirá a Portugal en octavos.

 Según Mundo Deportivo, lo más destacado fue el regreso de Nico Williams, extremo del Athletic, que se ejercitó con el grupo. Así, Luis de la Fuente tendrá a los 26 jugadores disponibles para el duelo contra Portugal.

Será la primera vez en este Mundial que el seleccionador cuente con todos sus jugadores.

Aun así, Nico no está listo para ser titular, pero probablemente entre en la convocatoria.

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ESP

 También estarán disponibles Víctor Muñoz y Jérémy Pino, quienes ya superaron sus molestias físicas.

La sesión se desarrolló bajo una intensa ola de calor en Dallas.

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