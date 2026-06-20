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Wessel Antes

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Primicia en el Mundial: Miguel Almirón recibe una tarjeta roja directa por una nueva norma

Turquía vs Paraguay
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Miguel Almirón

En la primera parte del Mundial entre Turquía y Paraguay (0-1), Miguel Almirón, exjugador estrella de la Premier League, vio una tarjeta roja por una nueva norma.

Justo antes del descanso, tras unos forcejeos, el paraguayo de 32 años, del Atlanta United, se llevó la mano a la boca mientras hablaba con un rival.

Los jugadores turcos lo señalaron al árbitro. Tras consultar el VAR, el salvadoreño Iván Barton Cisneros le mostró la roja.

La decisión cumple con las nuevas normas de la FIFA para este Mundial. Aun así, la sorpresa fue mayúscula en Paraguay y sobre todo en el propio Almirón.

Esto resulta en cierta medida lógico, ya que durante el partido entre Argentina y Argelia el arbitraje fue menos estricto con esta norma.

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Lionel Messi, autor de un hat-trick en la victoria por 3-0 ante Argelia, se tapó la boca en dos ocasiones sin recibir sanción.

Tras el descanso, Turquía presionó a Paraguay, que jugaba con diez. Matías Galarza marcó a los 64 segundos el gol más rápido del Mundial.

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