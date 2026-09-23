El seleccionador Jürgen Klopp apuesta por ahora por Marc-André ter Stegen, que tras una pasada temporada marcada por las lesiones vuelve a tener minutos con regularidad bajo palos en el Ajax de Ámsterdam.

En la carrera por la sucesión, ter Stegen logró imponerse, entre otros, a Jonas Urbig, del Bayern. Para el experto de Sky Dietmar Hamann, el papel de portero titular todavía llega demasiado pronto para el jugador de 22 años. «Mientras no juegue cada semana, para mí no es el número uno de la selección», explicó Hamann en una ronda pública con los medios. En líneas generales, sin embargo, sí ve a Urbig capaz de asumir ese rol: «Quizá algún día pueda serlo. Pero primero tiene que demostrar que es el número uno en el Bayern. Yo no daría el segundo paso antes que el primero. Si en algún momento lo hace bien como portero titular en el Bayern, entonces también se podrá hablar de ese papel en la selección».

Mientras tanto, Hamann ha señalado a otro portero como su favorito personal. Para él, Alexander Nübel, del Besiktas de Estambul, habría sido actualmente la primera opción. «Marc-André ter Stegen estuvo lesionado durante mucho tiempo y ahora juega en los Países Bajos. Ahí también hay que esperar primero. Mi primera opción habría sido Alexander Nübel, que lo ha hecho de forma excelente en Turquía. Pero creo que eso es una cuestión de instinto o de sensaciones».

Al mismo tiempo, Hamann considera comprensible la actual elección de ter Stegen. El guardameta «de algún modo también se ha ganado ser ahora el número uno». No obstante, el exinternacional valora con sentimientos encontrados las actuaciones previas de ter Stegen con la camiseta de Alemania: «Sus actuaciones hasta ahora en la selección han sido irregulares. Tengo muchas ganas de ver cómo responde».

La respuesta llegará ya este jueves. En el duelo de la Nations League contra Países Bajos, el jugador de 34 años estará bajo palos en el primer partido con Klopp.