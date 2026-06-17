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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Primero... Jordania inscribe a Al-Salamy en la historia del Mundial

J. Sellami
Austria vs Jordania
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EE. UU.

El seleccionador marroquí dirige a los Nashama en su primer partido del Mundial

El marroquí Jamal Al-Salamy, seleccionador de Jordania, ha hecho historia en el Mundial al dirigir a los «Nashama» en la edición de 2026.

Este miércoles dirigió el primer partido de Jordania en un Mundial, ante Austria, en la primera jornada del Grupo 10.

Según la red francesa «Stats Foot», El-Salamy es el primer técnico africano en dirigir a una selección asiática en un Mundial.

El técnico, de 55 años, asumió el cargo en junio de 2024 y llevó a Jordania a su primer Mundial.

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Jordania debuta en la Copa del Mundo junto a Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde.

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