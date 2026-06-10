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trump(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Primeras declaraciones de Trump sobre la crisis de los visados para el Mundial

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Sudáfrica
Somalia

La sentencia somalí ha generado gran polémica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció hoy miércoles por primera vez sobre la polémica de los visados para el Mundial de 2026.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump respondió a la preocupación sobre la dificultad para obtener visados: «Estamos trabajando estrechamente para garantizar que solo entren en nuestro país las personas adecuadas».

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Aduanas y Protección Fronteriza informó que «no cumplía los requisitos de seguridad», por lo que quedó fuera del listado de árbitros del Mundial.

Artan iba a ser el primer árbitro somalí en la historia de la Copa del Mundo y había sido nombrado mejor árbitro africano en 2025.

El incidente ha provocado indignación; el Gobierno somalí ha expresado su «profundo pesar» y la FIFA ha confirmado que Artan no podrá participar en el torneo.

La decisión alimenta el temor de que las políticas migratorias y de seguridad de Estados Unidos puedan afectar la Copa del Mundo de 2026.

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