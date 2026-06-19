Primeras declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre la polémica por las declaraciones de Neves

Las declaraciones del centrocampista portugués João Neves han generado polémica entre la afición y los seguidores de Cristiano Ronaldo en las últimas horas.

Este viernes por la tarde, Ronaldo publicó una foto con varios compañeros de la selección y el mensaje «¡Siempre unidos!», interpretado como respuesta indirecta a la polémica.

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Las declaraciones del jugador del París Saint-Germain —autor del gol luso en el 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial 2026— respondían a una pregunta sobre cómo gestiona la selección la presencia de una estrella como Ronaldo junto a otros muchos jugadores destacados.

Neves afirmó: «Todos sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección y por el fútbol, pero ahora mismo siento, tanto por su parte como por la de todos nosotros, que es uno más, un jugador más que ayuda al equipo, y que no es diferente de los demás».

Y añadió: «Está aquí para aportar su granito de arena como todos los demás. Ha jugado muy bien y todo el equipo ha hecho un partido excelente».

Sus palabras generaron amplia polémica.

Aunque Neves comenzó elogiando a Ronaldo, algunos seguidores del capitán criticaron sus palabras, al considerar que describirlo como «un jugador más» menoscaba su prestigio e influencia.

Neves recibió una oleada de críticas en redes, donde muchos seguidores de Ronaldo salieron en su defensa y aseguraron que su influencia supera lo que aporta sobre el campo.

Otros, sin embargo, creen que sus palabras se sacaron de contexto, pues Neves también resaltó el valor histórico de «El Don» y el espíritu de equipo en la selección.



