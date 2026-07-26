El vigente campeón británico mantuvo la calma en el Gran Premio de Hungría, se impuso con temperaturas en torno a los 30 grados por delante de Max Verstappen, con Red Bull, y devolvió a Papaya a la cima de la categoría reina tras una larga sequía.

Mientras su compañero de equipo Oscar Piastri abandonaba en la fase final por un problema técnico, Norris celebró su primera victoria desde Brasil en noviembre pasado. «Maravilloso. El coche estuvo hoy increíble. El trabajo duro da sus frutos. Sigamos así», transmitió Norris por radio al equipo. «Estoy agotado», dijo poco después, pero añadió: «Me alegra volver a estar aquí, en la primera posición».

Por detrás de Verstappen, que de forma sorprendente pudo celebrar su siguiente podio, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, logró acabar tercero gracias a una remontada desde la séptima plaza de la parrilla. En la lucha por el título, amplió así su ventaja sobre Lewis Hamilton, que recibió tarde una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane y terminó quinto, hasta los 50 puntos antes del parón veraniego de cuatro semanas. Charles Leclerc fue cuarto.

El campeón del mundo Norris gana en Hungría; Antonelli, tercero

George Russell, por su parte, volvió a sufrir un duro revés en la segunda Flecha Plateada: tras una salida catastrófica, el compañero de equipo de Antonelli solo alcanzó la séptima posición.

Para Nico Hülkenberg, mientras tanto, terminó su sequía personal. El piloto de Emmerich acabó noveno con su Audi y sumó así sus primeros puntos para la escudería alemana.

Pocas horas antes de la undécima carrera de la temporada, la FIA había aportado algo más de claridad al calendario. El circuito tradicional de Malasia regresa tras nueve años: a comienzos de octubre se recuperará en el Sepang International Circuit el Gran Premio de Baréin. La carrera en el golfo Pérsico había sido suspendida a mediados de abril debido a la guerra en Oriente Próximo. «Hemos demostrado una vez más que la Fórmula 1 puede adaptarse, encontrar soluciones y ofrecer resultados, sorprendiendo positivamente a todos los aficionados de nuestro deporte», celebró el director ejecutivo Stefano Domenicali.

«¡Aparta de en medio, idiota!»; Piastri, fuera de sí

Pero luego el foco volvió a ponerse en lo que sucedía en el Hungaroring. Mientras su primer perseguidor, Leclerc, perdió mucho terreno en la salida, Norris, que partía desde la pole, mantuvo en un primer momento su posición, hasta que se fue demasiado largo en la curva dos. Piastri aprovechó la ocasión y se hizo con el liderato. Más atrás, mientras tanto, los problemas continuaban para Russell: como su Flecha Plateada tardó en arrancar, cayó hasta la 18.ª posición.

La fase inicial tampoco salió como estaba previsto para los dos Ferrari. Hamilton y Leclerc habían apostado por los neumáticos blandos, más rápidos, pero en las primeras vueltas se quedaron atascados en las posiciones cuarta y quinta detrás de Verstappen, que iba con medios. Y así fue Hamilton quien entró primero en boxes entre el grupo de cabeza, en la vuelta 14, para montar los Pirelli duros.

Verstappen le siguió una vuelta después, pero no pudo evitar el undercut. Sin embargo, con un fuerte adelantamiento, el neerlandés volvió a superar a su rival de toda la vida. Poco después, los dos McLaren también cambiaron sus neumáticos, mientras que solo Antonelli permaneció fuera claramente más tiempo y no entró a su pit stop hasta la vuelta 23.

Con ello, se restableció el orden anterior. Piastri y Norris se escaparon, pero el británico apretaba. En la vuelta 34, el australiano hizo entonces su segunda parada y poco después se enfadó cuando, al doblar, se produjo un toque con Carlos Sainz en el Williams. «¡Aparta de en medio, idiota!», maldijo Piastri. Y así, Norris quedó al frente tras su segunda parada. Poco después, Piastri se detuvo por problemas.