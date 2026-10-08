La Federación Saudí de Fútbol reveló la verdad sobre las informaciones que circulan en torno a la destitución del griego Georgios Donis, seleccionador del primer equipo nacional, de su cargo antes de la Copa Asiática 2027.

Varios informes periodísticos habían asegurado que la Federación Saudí había decidido destituir a Donis y había llegado a un acuerdo con el español Roberto Martínez para dirigir a Arabia Saudí durante el próximo periodo, tres meses antes del inicio del torneo asiático.

La Federación Saudí de Fútbol publicó, a través de su cuenta oficial en «X», un comunicado en el que desmintió la existencia de cualquier intención de destituir a Donis, confirmando que continuará en su cargo durante el próximo periodo.

El comunicado señaló: «En referencia a lo que circula en los medios de comunicación acerca del seleccionador del primer equipo nacional, el señor Georgios Donis, la Federación Saudí de Fútbol desea confirmar que el entrenador continúa con la selección, y que no existe ninguna decisión relacionada con un cambio en el cuerpo técnico, tal y como se ha difundido».

Y concluyó: «La Federación Saudí de Fútbol insta a todos los medios de comunicación a la necesidad de verificar la exactitud y de obtener la información de sus fuentes oficiales».

Donis había logrado un notable éxito con la selección saudí, tras conducirla a su primer título en 23 años, con la conquista de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, el «Golfo 27».

Debido a este gran éxito, la afición saudí expresó su rechazo a la idea de destituir al entrenador griego de su cargo, y reclamó su continuidad por un periodo adicional, especialmente con la cercanía de la Copa Asiática 2027.

Cabe recordar que la decimonovena edición de la Copa Asiática se disputa en Arabia Saudí, concretamente en Riad, Yeda y Jobar, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero y el 5 de febrero del próximo año.

La selección saudí aspira a conquistar el torneo asiático por cuarta vez en su historia, y la primera tras una larga ausencia de 30 años, desde que lo ganó por última vez en 1996.