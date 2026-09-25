Primera reacción oficial del Manchester City tras ser acusado de 114 cargos

El Manchester City respondió, de forma oficial, a las informaciones que apuntaban a su condena en 114 de los 115 cargos relacionados con la infracción de las normas financieras de la Premier League inglesa, subrayando que el procedimiento sigue en curso y que varios de los expedientes importantes de la causa aún no se han resuelto.

Un portavoz del Manchester City afirmó, según lo recogido por medios de comunicación británicos: "El proceso de la Premier League sigue en marcha, con aspectos importantes que no se han resuelto y que están sujetos a estricta confidencialidad", señalando que la postura del club sigue siendo coherente con el comunicado que emitió en febrero de 2023.

El club explicó que se ha ceñido a los procedimientos relativos a la causa a lo largo de los últimos ocho años, sobre la base de que la junta directiva de la Premier League y su dirección ejecutiva desempeñarían su papel como organismo regulador independiente, imparcial y justo, al margen de cualquier influencia externa.

La respuesta oficial del Manchester City llega tras las informaciones que hablaban de que la comisión independiente que examina la causa había llegado a la condena del club en la mayoría de los cargos que se le imputan, relacionados con las presuntas infracciones de las normas financieras de la Premier League inglesa.

Hasta el momento no se han determinado las sanciones que podrían derivarse de la causa, en un momento en el que el Manchester City subraya que el procedimiento no ha concluido y que aspectos fundamentales del expediente siguen bajo estudio, lo que significa que la posición final del club aún no se ha resuelto.