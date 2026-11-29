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Hannes Steinbach vive por sorpresa su primera gran noche en la NBA. Sin embargo, su actuación no basta para dar la victoria a los Charlotte Hornets.

Steinbach, a quien los Hornets enviaron durante un tiempo a su equipo de la G League y que se ganó nuevas oportunidades en la NBA con actuaciones históricas allí , jugó nada menos que 17 minutos ante los Brooklyn Nets debido a la baja por enfermedad de Moussa Diabate y aprovechó el tiempo para dejar una gran impresión.

También gracias a los eficientes 10 puntos de Steinbach (4 de 6 en tiros de campo) y a su trabajo bajo los tableros (10 rebotes), Charlotte volvió a meterse en el partido contra los Nets después de llegar a perder por 27 puntos. Fue el primer doble-doble de Steinbach en la NBA.

Aun así, la aportación del alemán y la brillante actuación de Coby White (37 puntos, 12 de 18 en tiros de campo, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 robos) no bastaron para poner fin a una racha de seis derrotas consecutivas.

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Los Nets salieron lanzados y, liderados por Michael Porter Jr. (16 puntos), anotaron 13 de sus 19 tiros de campo en el primer cuarto, incluidos 7 de 10 triples. Los Hornets, por su parte, apenas acertaron un pobre 37 % de sus lanzamientos en la primera mitad y llegaron al descanso 23 puntos por detrás (50-73).

Después, Charlotte se rehízo. Christian Anderson (5 puntos y 8 asistencias) recortó distancias con un triple y los Hornets entraron en el último cuarto a solo ocho puntos. Allí, Day'ron Sharpe, que firmó un gran doble-doble (19 puntos y 12 rebotes), impuso su presencia al principio, pero Charlotte no se rindió.

Naz Reid, que sumó 27 puntos, redujo la diferencia a 116-118 desde la perspectiva de los Hornets con una bandeja a 13 segundos del final. En la siguiente jugada, Coby White taponó de forma espectacular un intento de mate de Sharpe y tuvo otra oportunidad de empatar cuando quedaban tres segundos. Sin embargo, chocó con un bloqueo de Sharpe y no llegó a lanzar. Los árbitros no señalaron falta y el partido terminó.

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Fue la séptima derrota consecutiva de los Hornets, que siguen sin poder contar con Kon Knueppel y Dennis Schröder. En la madrugada del martes les esperan los Washington Wizards, también en crisis y con nuevo entrenador .