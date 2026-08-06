Diversos informes de prensa han revelado la fecha de regreso del inglés Ivan Toney, delantero del Al-Ahli, a los entrenamientos del equipo, antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El diario saudí "Al-Yaum" señaló que Toney aparecerá en los entrenamientos del Al-Ahli el próximo sábado, tras finalizar el periodo de descanso que se le concedió después de su participación con la selección de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 celebrada en Estados Unidos, Canadá y México.

El delantero inglés puso fin a su recorrido con los "Tres Leones" en el Mundial el pasado 18 de julio, cuando fue titular en la victoria por 6-4 ante Francia, en el partido por el tercer y cuarto puesto.

Desde entonces, Toney disfrutó de sus vacaciones de verano, por lo que se ausentó de la concentración del Al-Ahli en el extranjero, que se celebró en Austria y Portugal durante el pasado mes de julio, y su ausencia se prolongó incluso tras el regreso a Yeda.

Toney se encontrará con numerosos cambios en el club, empezando por la salida del anterior presidente Khaled Al-Ghamdi y del entrenador alemán Matthias Jaissle, ya que el neerlandés Marino Pusic ha llegado para dirigir al equipo en su lugar.

Además, se han producido numerosos cambios en la plantilla del equipo, como la salida del marfileño Franck Kessié y del argelino Riyad Mahrez, y la incorporación del armenio Andre Spertsyan y del portugués Francisco Trincão.

No obstante, Toney buscará continuar con sus éxitos con el equipo, que se han prolongado durante dos temporadas desde su traspaso a sus filas en el verano de 2024, procedente del Brentford.

El delantero inglés fue uno de los grandes protagonistas en el camino del club hacia la conquista del título de la Liga de Campeones de Asia de Élite en dos ocasiones, por primera vez en la historia del club, así como de la Supercopa de Arabia Saudí tras 9 años completos de ausencia.

Cabe recordar que el Al-Ahli comenzará oficialmente la nueva temporada el próximo 13 de agosto, cuando se enfrente al Al-Diriyah, en la primera jornada de la Liga Roshn saudí.