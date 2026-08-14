El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, decidió otorgar al extremo neerlandés Crysencio Summerville su primera aparición con el club en su partido inaugural en la Liga Roshn.

El Al Hilal recibe a su rival Al Faisaly, recién ascendido a la Liga Roshn, esta noche del viernes, en el estadio Kingdom Arena de Riad, la capital saudí, en la primera jornada de la competición.

Inzaghi apostó por Summerville como titular por primera vez, tras su fichaje procedente del West Ham United durante el actual mercado de fichajes de verano, en una operación valorada en 80 millones de euros según informes de prensa.

El extremo neerlandés jugará en lugar del lesionado Salem Al Dawsari, junto al otro extremo, el brasileño Malcom, además del delantero francés Karim Benzema, en un tridente ofensivo que parece extremadamente potente.

Summerville no será el único recién llegado en el once titular, ya que jugará el lateral derecho Mohammed Mahzari, a quien el Al Hilal incorporó del Al Taawoun durante el actual mercado de fichajes de verano.

Mahzari se sumará a la línea defensiva formada por Moteb Al Harbi como lateral izquierdo, así como el senegalés Kalidou Koulibaly y Ali Lajami en el eje, ante la ausencia por lesión de Hassan Tambakti.

En cuanto al centro del campo, se mantiene sin cambios respecto a la temporada pasada, ya que el técnico italiano contará con Mohammed Kanno, el portugués Rúben Neves y el serbio Sergej Milinković-Savić.

El Al Hilal afronta la nueva temporada en busca de recuperar el título de liga que se ausentó de sus vitrinas en las dos últimas temporadas, mientras que el Al Faisaly busca dar la sorpresa y arrebatar su primer punto en su primer partido de la competición.

La alineación del Al Hilal fue la siguiente: