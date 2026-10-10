Primera aparición en la Roshan: Inzaghi sorprende al Al-Ittihad con el sustituto de Savic

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, ya ha decidido quién será el jugador que supla la ausencia de la estrella serbia Sergej Milinković-Savić en el clásico ante el Al Ittihad.

El Al Hilal recibe a su rival, el Al Ittihad, este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

El partido estará marcado por la ausencia de Savić debido a la lesión que sufrió durante su participación con la selección de Serbia en el pasado parón internacional, además de la del capitán Salem Al Dawsari.

El diario saudí Arriyadiyah informó de que Inzaghi se ha decantado por dar entrada al francés Simon Bouabré en el centro del campo como titular, para suplir la ausencia de Savić.

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El rotativo precisó que el técnico italiano quiere apoyarse en un jugador que destaque en las labores ofensivas en el centro del campo, lo que le llevó a pensar en Bouabré como la solución idónea para suplir al centrocampista serbio.

La elección del joven jugador francés parece extraña, sobre todo porque quedó fuera de la convocatoria del Al Hilal en los siete partidos anteriores que el equipo disputó en la Roshn Saudi League desde el inicio de la actual temporada.

Bouabré solo ha jugado un único encuentro con el conjunto esta temporada, aquel en el que el equipo venció al Al Gharafa catarí por 2-1, el pasado mes de septiembre, en la AFC Champions League Elite, y en el que se retiró en el minuto 66.

En términos generales, el jugador de 20 años solo ha participado en 12 partidos con el Al Hilal desde su llegada el pasado mes de enero: en 4 de ellos como titular y en otros 8 como suplente, sin anotar ni dar ninguna asistencia de gol.