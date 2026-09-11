El defensa liberó a su club de toda la vida con el 3:1 (1:0) ante su exclub Union Berlín, al marcar el primer gol azul real en la máxima categoría desde hacía 1203 días. Apenas una semana después del 0:0 contra el Bayern Múnich, el conjunto de Gelsenkirchen firmó otro resultado de prestigio.

Gosens desató la euforia entre los aficionados desplazados en el minuto 25, tras dos partidos sin gol del Schalke en el arranque de la temporada, aunque el internacional en 24 ocasiones renunció a celebrar ante el fondo del bosque de Union. También marcaron Adil Aouchiche (46', tras revisión de video) y Maximilian Wöber (90'+13). Tim Skarke (90'+6) logró el 1:2 provisional.

El hasta entonces último gol del Schalke en la Bundesliga lo habían provocado Marcin Kaminski y Willi Orban con un gol en propia puerta en la derrota por 2:4 ante el RB Leipzig el 27 de mayo de 2023. La anterior victoria en la máxima categoría se remontaba al 5 de mayo de ese mismo año, cuando el Schalke había ganado al FSV Mainz 05 (3:2) en su temporada de descenso.

Primera victoria en la Bundesliga desde su regreso: Gosens libera al Schalke

Mientras tanto, el Union deberá seguir esperando con el técnico Mauro Lustrinelli, y la segunda derrota en el tercer partido de liga llegó además en el peor momento: la próxima semana, los berlineses visitarán el viernes (20:30) al Bayern Múnich.

Ante el campeón récord, el Schalke había ganado confianza la semana pasada. "Muy pocos en la Alemania futbolística esperaban el punto contra el Bayern", había explicado el entrenador Miron Muslic. Sin embargo, el partido en Berlín sería "mucho más vertical, mucho más directo, mucho más físico".

Para ello, Muslic pudo contar con el capitán Kenan Karaman, que volvió al once inicial tras una lesión de cadera. También Robin Gosens, que había debutado en la Bundesliga en 2023 con la camiseta de los berlineses, volvió a ser titular.

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El árbitro Timo Gerach tiene que ser sustituido

El Union dominó los primeros minutos, pero los visitantes se fueron metiendo poco a poco en el partido. Así llegó la primera gran ocasión del Schalke, en botas de Karaman: el jugador de 32 años disparó poco antes de la frontal del área, pero mandó el balón ligeramente por encima de la portería (10'). Poco después, Aouchiche se topó con el guardameta del Union Frederik Rönnow (20'), pero Gosens lo hizo mejor instantes más tarde y levantó los brazos casi a modo de disculpa.

Aouchiche desperdició una ocasión clarísima para el 2:0: el atacante se plantó solo ante Rönnow, que aún llegó a rozar el balón, y Tom Rothe despejó justo antes de la línea (34'). Tras el descanso, Aouchiche aprovechó su oportunidad. El partido siguió siendo muy disputado en un primer momento, y ahora tanto Rönnow como su homólogo Loris Karius tuvieron más trabajo bajo palos.

El árbitro Timo Gerach dio un respiro al encuentro al tener que ser atendido por una lesión (60'); el cuarto árbitro, Jarno Wienefeld, asumió el mando tras una interrupción de casi nueve minutos y debutó así de forma inesperada en la Bundesliga. En la recta final, el Union apretó sin descanso, y Skarke volvió a dar esperanzas durante los doce minutos de añadido.