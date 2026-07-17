Primer fichaje del verano: Ronaldo traspasa a Samo Costa al Al-Nassr por una cantidad insignificante

Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, lidera los primeros fichajes del club para el próximo mercado de verano.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó en su cuenta de «X» que el Al-Nassr negocia con el Real Mallorca el fichaje del centrocampista portugués Samo Costa.

Según el diario saudí «Okaz», el Al-Nassr ya acordó su fichaje por 9 millones de euros, pagaderos en dos plazos, una cifra considerada modesta.

Según el diario, el fichaje se cerró gracias a la intervención directa de Cristiano Ronaldo.

El director deportivo del Al-Nassr, el portugués Simao Coutinho, inició la operación este verano tras viajar a Madrid y negociar con el jugador antes de desplazarse a Mallorca.

El anuncio oficial se espera en las próximas horas, tras pulir los últimos detalles contractuales.

Será el primer fichaje del Al-Nasr este verano, pues la crisis financiera había impedido hasta ahora cualquier incorporación.

Costa, que juega en el Mallorca tras pasar por el Almería, tiene una trayectoria principalmente desarrollada en España.

A nivel internacional, Costa debutó con Portugal en octubre de 2024 y ha jugado siete partidos.

Con 25 años, fue convocado para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, pero solo jugó 20 minutos como suplente en el 0-0 ante Colombia en la tercera jornada.