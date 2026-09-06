El hijo de la leyenda neerlandesa del fútbol Ronald Koeman reveló tras el 2-2 de Telstar ante SC Cambuur-Leeuwarden que es el lanzador de penaltis número 1 de su equipo.

El club de Koeman ya parecía el perdedor seguro, después de que tuviera que jugar en inferioridad numérica desde el minuto 22 por una expulsión y encajara dos goles en el cuarto de hora posterior al descanso.

Pero entonces apareció Koeman: logró el tanto que acortó distancias en el minuto 63 y, ya muy tarde en el tiempo añadido, asumió la responsabilidad del posible empate. Los intentos de los rivales por desconcentrarlo no le afectaron y los dejó en nada con sangre fría.

"Ya sabes cómo va esto. Empiezan a hablar contigo", comentó Koeman junior en referencia al portero de Cambuur Thijs Jansen y a Sami Bouhoudane. "Pero a mí no me sacas de quicio, hombre. Simplemente tienes que tomarte un momento para ti y concentrarte. Antes no nos habríamos conformado con un punto, pero aquí tenemos que contentarnos con eso."

En el minuto once (!) del tiempo añadido, el guardameta transformó el gol del empate.

Koeman ya marcó en la temporada pasada

No fueron sus únicos goles en la Eredivisie. Ya la temporada pasada demostró tener nervios de acero, cuando marcó para Telstar en el minuto 89 ante el FC Volendam en la última jornada para darle la victoria y, con ello, asegurar definitivamente la permanencia.

Preguntado por si era oficialmente la primera opción en los penaltis en Telstar, Koeman respondió con seguridad: "Eso ya lo habéis visto, ¿no? Tiro bien los penaltis y confío en ello. No tuve dudas. Dos veces a la misma esquina, sí. Quizá debería cambiar eso."

Tras cuatro partidos, el club de IJmuiden, en Holanda Septentrional, suma cuatro puntos y ocupa la duodécima plaza. Para su rival, el Cambuur-Leeuwarden, el 2-2 supuso el primer punto de la temporada.



