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Alphonso Davies parece haber sufrido solo una lesión muscular de poca gravedad en el partido de la selección canadiense contra Guatemala (3-2). Así lo informa The Athletic.

«Tras una evaluación médica realizada hoy en Toronto, se ha confirmado que Alphonso Davies sufrió una leve distensión muscular en la parte inferior del cuerpo. Regresará a Alemania, donde seguirá recibiendo atención médica», cita el periodista Joshua Kloke a la federación canadiense. Los medios tz y Münchner Merkur señalan que estará de baja entre siete y diez días.

El jugador de 26 años tuvo que ser sustituido por lesión en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf apenas cinco minutos después del inicio. Davies resbaló mientras retrocedía dentro de su propia área durante un ataque de Guatemala. Logró levantarse para intentar bloquear el posterior disparo a puerta y luego se sentó en el césped para indicar que no podía continuar. De camino al banquillo, negó con la cabeza, visiblemente frustrado.

El segundo entrenador de Canadá, Mauro Biello, habló después del partido de una posible «lesión en la parte inferior del cuerpo». Según informan kicker y Bild, Davies ya estaría de camino a Múnich, donde se le realizará otro examen médico.

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Desde la rotura del ligamento cruzado que sufrió en marzo de 2025, Davies ha tenido que lidiar en repetidas ocasiones con lesiones musculares. Entre otras cosas, se perdió gran parte del pasado Mundial disputado en su país. Davies solo jugó algo más de 20 minutos en los dieciseisavos de final.

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¿Cómo reaccionó Alphonso Davies a su lesión?

En una entrevista con el portal One Soccer, Davies se mostró poco optimista sobre la posibilidad de volver pronto al campo. Aunque no podía precisar la gravedad de la lesión, sí tenía algo claro: «Hay algo ahí».

Haber sufrido cuatro lesiones en la parte posterior del muslo «es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Si sufres la misma lesión una y otra vez, en algún momento algo podría ceder y entonces estaríamos hablando de una operación. Es algo que me da miedo. Es realmente duro», explicó Davies. Ahora quiere hacer todo lo posible por «mantenerse positivo», centrarse en su «recuperación e intentar volver lo antes posible y con seguridad».

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Aun así, esta nueva lesión y la consiguiente baja lo dejan «frustrado y enfadado. Estar lesionado nunca es divertido, especialmente cuando tienes que lidiar con una lesión tras otra en la parte posterior del muslo. Siempre intento mantenerme positivo en los momentos difíciles, pero ahora mismo es frustrante».

Davies había mostrado últimamente un buen nivel en el Bayern de Múnich e incluso llegó a llevar ventaja durante un tiempo en la competencia con Nathaniel Brown, fichado en verano, por el puesto en el lateral izquierdo, antes de sustituir con solvencia al lesionado Luis Díaz en el extremo izquierdo.

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Esta temporada suma 15 partidos en todas las competiciones, en los que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias.